Van'da trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya toprağa verildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya (22), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı Askeri törenle İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'ne getirildikten sonra Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan baba evinden helallik alındı. Şehidin cenazesi, daha sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Küçükdağdere Mahalle meydanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu. Şehidin cenazesinin getirilişi sırasında gözyaşı döken yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri teselli etti. Şehit Sarıkaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin kardeşi Resul Sarıkaya törene ağabeyinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Cenaze törenine, şehit Sarıkaya'nın babası Rıza, annesi Gülsüm Sarıkaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 9. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı şehidin cenazesine çelenk gönderdi. Van-Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde, Faruk Tanış idaresindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, Kazada sürücü Tanış hayatını kaybetmiş, 13 asker yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olmuştu.