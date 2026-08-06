Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu teklifte MHP'den fire var! İşte imzalamayan o isim

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan ve Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki temellerini oluşturması hedeflenen kanun teklifi, Meclis'te geniş bir milletvekili grubunun desteğiyle TBMM Başkanlığı'na iletildi. Toplamda 360 parlamenterin imza koyduğu teklifte MHP Grubu tam kadro destek verirken, sadece tek bir isimde imza eksikliği görüldü.

Gazeteci Nergis Demirkaya'nın sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiş olmasına karşın partideki milletvekilliği görevi ve üyeliği devam eden İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter teklife imza atmadı.

MART AYINDA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzzet Ulvi Yönter’in yasa teklifine imza vermemesi, 27 Mart tarihinde parti yönetiminden ayrılış sürecini yeniden gündeme taşıdı. Yönter, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle istifasını duyurmuştu:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."

BAHÇELİ "AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN MÜSAADE İSTEDİ" DEMİŞTİ

Yönter’in istifasının ardından parti içinde bir kriz olduğu iddiaları konuşulurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya açıklık getirmişti. Bahçeli, Yönter’in akademik çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla kendisinden "müsaade istediğini" belirterek, istifa kararının arkasında herhangi bir kırgınlık veya küskünlük bulunmadığını vurgulamıştı.

Tüm bu geçmişe rağmen, MHP Lideri Bahçeli'nin ilk imzacısı olduğu ve büyük önem atfettiği çerçeve yasa teklifinde Yönter'in imzasının yer almaması siyasi kulislerde yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com