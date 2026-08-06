Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN ÇOK SAYIDA EKİP VARPURLARLA SEVK EDİLDİ

Olay, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kartal ve Maltepe'de bulunan itfaiye ekipleri arabalı vapur ile adaya geçirildi. Yangına 19 araç ve 55 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.