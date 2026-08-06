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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın

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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın
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Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu askeri okulun çatısında geniş çaplı hasar meydana geldi.

  • Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun 4 katlı binasının çatısında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
  • Yangına 19 araç ve 55 personel ile müdahale edildi; Kartal ve Maltepe'deki itfaiye ekipleri arabalı vapurla adaya sevk edildi.
  • Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu.

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN ÇOK SAYIDA EKİP VARPURLARLA SEVK EDİLDİ

Olay, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kartal ve Maltepe'de bulunan itfaiye ekipleri arabalı vapur ile adaya geçirildi. Yangına 19 araç ve 55 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

 

GENİŞ ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bölgede ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından muhtemel bir sirayetin önüne geçmek adına bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

YANGIN BÖLGESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Gecmis olsun umarim can kaybi olmaz...

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Haber Yorumlarıfeti çelik:

geçmiş olsun umarım fazla hasar oluşturulmadan söndürülür Rabbim yar ve yardımcıları olsun amin ecmain yorumunuzu yazın

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