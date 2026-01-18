Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir devam ediyor. Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye yılbaşına kadar süre vermişti. Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti.

ORDU RAKKA'YA GİRDİ

Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi. İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka ve Deyrizor'u ele geçirdi. Suriye ordusu, Rakka'yı da batıdan ablukaya aldı.

ŞARA ATEŞKESİ DUYURDU

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/PYD arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi.

"SDG İLE TÜM SORUNLAR GİDERİLECEKTİR"

Şara ayrıca açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, "tam entegrasyonu öngören" bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.