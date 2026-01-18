Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi Haber Videosunu İzle
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı.
  • Suriye devlet kurumları, YPG/SDG işgalindeki üç vilayete girecek.
  • Suriye ordusu, Rakka'yı batıdan ablukaya aldı.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir devam ediyor. Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye yılbaşına kadar süre vermişti. Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti.

ORDU RAKKA'YA GİRDİ

Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi. İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka ve Deyrizor'u ele geçirdi. Suriye ordusu, Rakka'yı da batıdan ablukaya aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

ŞARA ATEŞKESİ DUYURDU

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/PYD arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

"SDG İLE TÜM SORUNLAR GİDERİLECEKTİR"

Şara ayrıca açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, "tam entegrasyonu öngören" bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıi.turkum:

bakalım kaç gün sürecek .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Şara bu döneklerin ne olduğunu yaşayarak öğrenecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha