Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı

Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon başlatıldı. MSB tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.