Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı
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Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon başlatıldı. MSB tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi saldırısının talimatının geldiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon başlattı. TSK, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/ Pkk'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı.
Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn El Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından terör örgütü hedeflerinin vurulma anını "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" paylaştı.