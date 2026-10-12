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Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

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Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor Haber Videosunu İzle
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor
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Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın bir konserde sahneye doğru yürüdüğü videoya “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” yorumunu yazdı. Oyuncu, neyi kastettiğine ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı.

  • Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın bir etkinlikte sahneye yürüdüğü videoya Instagram üzerinden "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yaptı.
  • Petekkaya, yorumunun ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapmadı.
  • Petekkaya, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Paramparça" ve "Kırmızı Oda" dizilerinde rol aldı.

Hülya Avşar, siyah elbisesiyle katıldığı bir etkinlikte sahneye doğru yürürken görüntülendi. Avşar’ın etkinlik alanındaki anlarını gösteren videonun altına oyuncu Erkan Petekkaya da yorum bıraktı.

“BİR CANLI AMA YÜRÜYEMİYOR”

Petekkaya, Instagram hesabından yazdığı yorumda “Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor” ifadelerini kullandı. Oyuncunun birkaç kelimelik mesajında herhangi bir açıklamaya yer vermemesi, neyi kastettiği konusunda soru işareti bıraktı.

Görüntülerde Avşar’ın etkinlik alanında yürüdüğü görülürken Petekkaya’nın “yürüyemiyor” ifadesini kullanması dikkat çekti. Ancak oyuncunun sözlerinin bir espri mi yoksa Avşar’ın yürüyüşüne yönelik bir eleştiri mi olduğu netleşmedi.

YORUMUNUN ANLAMINI AÇIKLAMADI

Petekkaya, söz konusu yorumuna ilişkin ayrıca bir açıklama yapmadı. Bu nedenle oyuncunun mesajıyla ne anlatmak istediği henüz bilinmiyor.

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde Ali Kaptan, “Paramparça”da Cihan ve “Kırmızı Oda”da Sadi karakterlerini canlandıran Petekkaya, uzun yıllardır televizyon yapımlarında rol alıyor. Oyuncu bu kez yeni bir projesiyle değil, Hülya Avşar’ın videosuna yazdığı mesajla dikkat çekti.

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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Bir erkeğe yakışmayan bir yorum.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

90 yaşlarında yaşlı teyze balıkçıya gitmiş. Oğlum balıklar taze mi demiş. Balıkçı teyze görmüyor musun canlı balıklar. teyze de oğlum ben de canlıyım ama taze değilim demiş.

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Haber YorumlarıSerkan Ege:

Her söyleneni niye haber gibi buraya koyuyonuz!!

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Haber YorumlarıRealist:

Sanki kendi çok sağlıklı gibi kadına yorum yazmış...

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

İçtiğin zaman sende yürüyemiyorsun, ne farkın kaldı ?

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