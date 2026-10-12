Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

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Dijital platformlarda içerik üreten başörtülü bir kadının, otostop çekerek bir tır sürücüsüyle yolculuk yaptığı anları kayda alıp paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Yayınlanan görüntüler kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşırken kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜN İÇİNİ İYİCE BOŞALTTILAR"

Görüntülerin yayılmasının ardından videonun altına binlerce eleştirel yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Başörtünün içini iyice boşalttılar

O başörtüsünü çıkar öyle yap

Toplum nereye gidiyor böyle?

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan kadın ise "İki üç çulsuz konuştu diye kendimi yıpratmayacağım, sevdiklerimin ve kendimin değerinin ziyadesiyle farkındayım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com