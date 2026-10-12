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Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

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Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var Haber Videosunu İzle
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var
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Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin otostop çekerek tır yolculuğu yaptığı anlara ait video infial yarattı. Eleştirilerin odağı olan kadın, gelen tepkilere "İki üç çulsuz konuştu diye kendimi yıpratmayacağım" sözleriyle yanıt verdi.

Dijital platformlarda içerik üreten başörtülü bir kadının, otostop çekerek bir tır sürücüsüyle yolculuk yaptığı anları kayda alıp paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Yayınlanan görüntüler kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaşırken kamuoyunda geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"BAŞÖRTÜSÜNÜN İÇİNİ İYİCE BOŞALTTILAR"

Görüntülerin yayılmasının ardından videonun altına binlerce eleştirel yorum yapıldı. 

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar; 

  • Başörtünün içini iyice boşalttılar
  • O başörtüsünü çıkar öyle yap
  • Toplum nereye gidiyor böyle?
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan kadın ise "İki üç çulsuz konuştu diye kendimi yıpratmayacağım, sevdiklerimin ve kendimin değerinin ziyadesiyle farkındayım" ifadelerine yer verdi. 
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıMevlüt Sarioğlu:

İslamın şikayetçi olacağı kişiler

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMünir pekel:

Yargıçmısın

yanıt4
yanıt11
Haber Yorumlarıİsmail Hayat:

Münir , sen karışma bu konulardan anlamazsınız siz. Yorma kendini

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Mevlüt, Allah in yerine karar verme...Basi acik kapali sen karar veremezsin, Allah karar verir

yanıt0
yanıt4
Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Mevlüt kardeş katılıyorum sana, birde yapılan yorumlara bakıyorum da beyinler boşalmış çalışmıyor

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıismail balcı:

edep.....

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yok ki

yanıt9
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Haber YorumlarıKamuran Sertkaya:

Bu kadın acaba geçen aylarda sanayide erkekleri taciz eden kadın olmasın)

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Keçi ile koyun un kuyruk hikayesini dinleyin..

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Haber Yorumlarıdurmuş yıldız:

Bunlar kapalı falan değil. Bunlar gerçekten inancı için kapanan kadınları kötülemek için yapılan projedir. Bir kadın başını örtmekle ne dindar nede namuslu olur. Herşey kalpte ve burdaki inançdadır. Boşuna başındaki örtüyü suçlamayın. Örtüyü kullanan seviyesizindir suç.

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