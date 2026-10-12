Haberler

Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Ayvalık’ta geçirdiği tatilden fotoğraflar yayımladı. Ünlü komedyen, sevgilisiyle birlikte çekildiği karelere “Ayvalık günleri” notunu düştü.

Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Ayvalık’ta geçirdiği tatilden fotoğraflar yayımladı. Ünlü komedyen, birlikte çekildikleri karelere “ Ayvalık günleri” notunu düştü.

SEVGİLİSİYLE TATİL KARELERİ

Bir süredir birlikte olan Demirer ve Alemdar’ın fotoğraflarına Seda Sayan, Burcu Binici ve Melek Baykal’ın da aralarında bulunduğu isimlerden yorumlar geldi.

Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile ilişkisini sürdüren Demirer, zaman zaman birlikte geçirdikleri anları takipçilerine gösteriyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Adana'da zihinsel engelli ünlü fenomene öldüresiye darp

Zihinsel engelli ünlü fenomene öldüresiye darp
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet yılmaz:

bizene

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman A:

Oldum olası bu adamı komik bulmadım hiçte seyretmem.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

"Bu ülkede Ermeni'ye yer var da, İslam'ın niye yeri yok?"
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki

Kanlı havalimanı saldırısına Kabine sonrası Erdoğan'dan sert tepki
Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış

Kaynar su döküp boğdu! Sevgilisini öldürdükten sonra bunu da yapmış