Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, "Yemen Şafağı" harekatı kapsamında Husilere ait askeri hedeflere yönelik 1732 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Nezili, operasyonlarda 900'den fazla Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 287'den fazla askeri aracın ise imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

HUSİLERİN ASKERİ MEVZİLERİ HEDEF ALINDI

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, "Yemen Şafağı" kapsamında ordu birliklerinin taarruz eksenlerindeki ilerleyişiyle eş zamanlı olarak 1732 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Nezili, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topçusu ve roketatarlarla düzenlenen operasyonlarda Husilere ait tahkimatların, komuta-kontrol merkezlerinin, gözetleme noktalarının, mühimmat depolarının ve derinliklerdeki yüksek değerli askeri hedeflerin vurulduğunu aktardı.

900'DEN FAZLA HUSİ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlar sayesinde Husilerin ateş kaynaklarının susturulduğunu belirten Nezili, komuta-kontrol sistemlerinin sekteye uğratıldığını ve ikmal hatlarının kesildiğini ifade etti.

Nezili, 1732 hedefleme operasyonunda 900'den fazla Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 287'den fazla askeri aracın ise imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen güçlerinin Husilerin savunma hatlarını yarmaya ve ilerleyişini sürdürmeye devam ettiğini belirten Nezili, harekatın plan dahilinde süreceğini kaydetti.

Operasyonların gerçekleştirildiği bölgeler ve zaman aralığı hakkında ise bilgi verilmedi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DE GENİŞ KAPSAMLI ASKERİ HAREKAT BAŞLATILMIŞTI

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Uleymi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında, Husilerin kontrolündeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması amacıyla geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını açıklamıştı.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ 2014'TE BAŞLADI

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

ÇATIŞMALAR TEMMUZ AYINDA YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Temmuz ayında başlayan çatışmalar, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylül ayında çatışmaların şiddeti daha da artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Husilerin ayrıca Babülmendep Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerlediği belirtildi.

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Kaynak: AA