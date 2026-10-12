Haberler

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun yanı sıra Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA kadrosunda bulunmadıkları için mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü sahasında oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekipte forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu.

SINGO BARCELONA MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona karşısında görev alamayacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Singo'nun kritik mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

5 FUTBOLCUYA UEFA ENGELİ

Galatasaray'da Singo dışında 5 futbolcu daha Barcelona karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.  Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Böylece sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşmasına biri sakatlık, beşi kadro statüsü nedeniyle olmak üzere toplam 6 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 90 sitede yayınlandı.
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Ukrayna'dan gelen yumurtalarda salmonella alarmı! Raflardan toplatılıyor

Yumurtada büyük tehlike! O markanın ürünleri raflardan toplatılıyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDeniz cingöz:

bu habermi yani uefa kadrosuna yazılmamış eksik diyor nasıl haberya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtankladin:

osimen görseli ne alaka

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgün fırat ünal:

Her like alpere bir tokat. Ulan editörler biraz utanmanız olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Defansta ki ağır vasıtaları düşünürsek dörtden aşağı yemeyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti

Ölmeden önceki hareketi dikkat çekti
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım

7.7'lik deprem sonrası pes dedirten görüntü
Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi