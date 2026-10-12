Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da 6 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun yanı sıra Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA kadrosunda bulunmadıkları için mücadelede görev alamayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü sahasında oynayacağı Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı ekipte forma giyemeyecek futbolcular da belli oldu.
SINGO BARCELONA MAÇINDA YOK
Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona karşısında görev alamayacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Singo'nun kritik mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
5 FUTBOLCUYA UEFA ENGELİ
Galatasaray'da Singo dışında 5 futbolcu daha Barcelona karşılaşmasında sahaya çıkamayacak. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Böylece sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşmasına biri sakatlık, beşi kadro statüsü nedeniyle olmak üzere toplam 6 futbolcusundan yoksun çıkacak.