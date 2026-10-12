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Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

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Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı
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Samsunspor'dan 5,2 milyon euro karşılığında St. Louis City'ye transfer olan Carlo Holse, MLS'te tarihe geçti. LA Galaxy karşısında 2, 7 ve 21. dakikalarda fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ini yaptı. St. Louis City, mücadeleyi 6-2 kazandı.

  • Carlo Holse, MLS'te St. Louis City formasıyla LA Galaxy karşısında 21 dakikada hat-trick yaparak MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ine imza attı.
  • St. Louis City, LA Galaxy'yi 6-2 mağlup ederek tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı ve MLS rekoruna ortak oldu.
  • Samsunspor'dan 28 Temmuz 2026'da 5,2 milyon euro bonservis bedeliyle St. Louis City'ye transfer olan Holse, en hızlı hat-trick rekorunu 5 dakikayla kaçırdı.

Samsunspor'un eski yıldızı Carlo Holse, ABD'de unutulmaz bir performansa imza attı. MLS'te St. Louis City forması giyen Danimarkalı futbolcu, LA Galaxy karşısında henüz 21 dakika dolmadan 3 gol atarak lig tarihine geçti. St. Louis City'nin 6-2 kazandığı karşılaşmada Holse, attığı gollerle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

21 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan 27 yaşındaki futbolcu, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Golcü oyuncu, 7. dakikada bir kez daha fileleri havalandırırken 21. dakikada üçüncü golünü kaydederek hat-trick yaptı. Bu performansıyla MLS tarihinin en hızlı ikinci hat-trick'ine imza atan Holse, adını lig tarihine yazdırdı.

REKORU 5 DAKİKAYLA KAÇIRDI

MLS'te en hızlı hat-trick rekoru, 2021 yılında Nashville forması giyen Hany Mukhtar'a ait. Mukhtar, Chicago karşısında ilk 16 dakikada 3 gol atarak rekor kırmıştı. Holse ise 21 dakikada kaydettiği 3 golle bu rekorun 5 dakika gerisinde kaldı.

SAMSUNSPOR'DAN 5,2 MİLYON EUROYA AYRILMIŞTI

Samsunspor'da geçirdiği 3 sezonun ardından 28 Temmuz 2026'da St. Louis City'ye transfer olan Carlo Holse, Karadeniz ekibine önemli bir bonservis geliri kazandırmıştı. Danimarkalı oyuncunun transferi 5,2 milyon euro karşılığında gerçekleşmişti.

ST. LOUIS CITY DE REKORA ORTAK OLDU

LA Galaxy karşısında 6-2'lik farklı galibiyete ulaşan St. Louis City, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. ABD ekibi, bu sonuçla MLS rekoruna da ortak oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalis demir:

satmayın dedik vandrongelen holse bu takımın omurgası dedik ve bu durumlara düştük.

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