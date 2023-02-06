Son Dakika: 10 ilde yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş'ta merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Son duruma ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1651'e yükseldi." dedi. Bakan Koca, 11 bin 119 yaralı olduğunu, 3 bin 471 binanın yıkıldığını belirtti.

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını organize eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1651'e yükseldiğini, yaralı sayısının 11 bin 119 olduğunu belirtti. Koca, yıkılan 3 bin 471 binanın yıkıldığını söyledi.

"VALİLERİMİZ TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMİŞTİR"

Depremin ardından AFAD'da süreci takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.

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