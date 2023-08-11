Pençe Kilit operasyonunda şehit olan 6 asker toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 6 askerin cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Sezer'in eşi Aleyna Sezer ve annesi Yasemin Sezer tören sonrasında şehidin tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü. Eşi Aleyna Sezer ise tabuta sarılarak, "Oğlunu eve gönderdim" dedi. Öte yandan şehit askerin 6 aylık bebeği de son kez babasının tabutuna dokunması duygusal anlar yaşattı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan 6 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit askerin 6 aylık bebeği de son kez babasının tabutuna dokunması duygusal anlar yaşattı.

6 ASKER ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24), Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) son yolculuklarına uğurlandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi memleketi Sivas'a, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi memleketi Zonguldak'a, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi Denizli'ye getirildi.

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşı döken şehidin eşi Aleyna Sezer, eşinin üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı. Vatandaşlar şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbir getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Pençe Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için Zonguldak'ta tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olup aktı. Şehit Mustafa Sezer'in naaşı Uzun Mehmet Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben İl Müftüsü Aşır Durgun cenaze namazını kıldırdı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin ailesi, eşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alındı. Şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada vatandaşlar gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbirler getirdi.

TABUTUNA SON KEZ SARILDI

Şehit Mustafa Sezer'in eşi Aleyna Sezer ve annesi Yasemin Sezer tören sonrasında şehidin tabutuna son kez sarılarak göz yaşı döktü. Eşi Aleyna Sezer ise tabuta sarılarak, 'Oğlunu eve gönderdim' dedi. O anlar ise herkesi ağlattı. Şehidin konulduğu top arabası, tören mangası eşliğinde Uzun Mehmet Camii avlusundan defnedileceği Kozlu ilçesine hareket etti.

EŞİNİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cami avlusunun sonuna kadar top arabasına eşlik eden şehidin eşi Yasemin Sezer, üzerine giydiği eşinin üniformasına sarıldı. Eşinin tabutuna son kez bakan Sezer, naaşı asker selamıyla uğurladı. Şehidin naaşı Kozlu ilçesine bağlı Yahma köyünde toprağa verilecek.

6 AYLIK BEBEĞİN TABUTA DOKUNUŞU YÜREK DAĞLADI

Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

DİYARBAKIRLI ŞEHİDE SON GÖREV

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24), memleketi Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Hani ilçesinin kırsal Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

Burada, şehidin cenazesi, Kürtçe ağıtlarla karşılandı. Daha sonra Çardaklı Mahallesi'ndeki cami önünde düzenlenen törende, şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehidin naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında defnedildi. Törene, Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Hani Kaymakamı Abdullah Yüksel, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT TEĞMEN, ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Ankara'nın Bala ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Şehit Altınbaş için Bala Merkez Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Anne ve oğlunu yakınları teselli etmeye çalıştı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit Altınbaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.

ŞEHİT ÖZDEMİR'E GAZİANTEP'TE SON GÖREV

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir'i teselli etti. Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. l Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SİVAS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

KIZ KARDEŞİ, AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Kız kardeşi Zümrüt Alma'nın karşılama sırasında şehit ağabeyinin askeri üniformasını giydiği görüldü. Şehidin annesi Emine Lale'yi, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy teselli etmeye çalıştı. Havalimanındaki karşılama sonrası cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, morga kaldırıldı. Şehit Özkan Lale'nin cenazesi, ikindi vakti Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde kılınan namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL ÖZEK MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı Denizli'ye ulaştı. Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı. Askeri uçaktan indirilerek Mehmetçiklerin omuzlarında taşınan şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in naşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde karayoluyla baba ocağı Buldan'a doğru yola çıktı. Şehit Özek'in naaşının bugün Buldan ilçesi Alanyazı Meydanında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası yapılan askeri tören ile Buldan Beyler Mahalle Mezarlığına defnedildi.