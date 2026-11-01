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Babacan, fon vurgununda 173 milyar dolarlık kayıp için görev gücü istedi

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Babacan, fon vurgununda 173 milyar dolarlık kayıp için görev gücü istedi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, halka açık şirketlerin piyasa değerinin son iki ayda 479 milyar dolardan 306 milyar dolara gerilediğini, kaybın 173 milyar doları aştığını belirtti. Babacan, süreci yönetmek için tam yetkili bir görev gücü kurulması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon vurgunu nedeniyle halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin son iki ayda 479 milyar dolardan 306 milyar dolara gerilediğini belirterek 173 milyar doları aşan kayba dikkat çekti. Yaşananları "Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığı" olarak nitelendiren Babacan, süreci yönetmek için tam yetkili bir "görev gücü" kurulması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan değer kayıplarına işaret etti. Babacan, şunları kaydetti:

"Kayıp 173 milyar doları geçti! Son 2 ayda halka açık şirketlerimizin toplam değeri 479 milyar dolardan 306 milyar dolara düştü. Fabrikalarımız, ticari işletmelerimiz, bankalarımız gözümüzün önünde erimeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız. Kötüye gidişi durdurmanın tek yolu, bu meselenin tüm yönleri ile açıklığa kavuşturulmasıdır. Defalarca söyledik; acilen yapılması gerekenler belli: 1) Listeyi açıklayın. 2) Mecliste araştırma komisyonunu kurun. 3) İlgili kuruluşların tüm yöneticilerini görevden alın. 4) Süreci yönetmek için tam yetkili bir 'görev gücü' kurun."

Kaynak: ANKA
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