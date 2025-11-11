Samsun ve çevre illerde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla fidan dikimi yapıldı

Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı ve Kastamonu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim törenleri gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde 7. Adalet Ormanı'nda düzenlenen programda 4 bin 500 sedir, mavi servi, fıstık çamı, ıhlamur ve ceviz ağacı dikilerek can suyu verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, dünyayı etkileyen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çevreyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Dünya genelinde kirlenen deniz, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı ve verimsizleşen toprakların tehdit oluşturduğunu vurgulayan Tavlı, "Hava, su, toprak ve yeşil vatanımız, ormanlarımız, ağaçlarımız başta olmak üzere tüm unsurlarıyla çevrenin korunmasını en önemli meselelerimizden biri olarak kabul ediyor, tabiatın bizlere miras değil bir emanet olduğunun bilinciyle gelecek kuşaklarımıza zümrüt yeşili ve yaşanabilir bir Samsun ve Türkiye bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise adaletin sadece toplumsal huzurun teminatı olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumlulukları da bulunduğunu dile getirerek, "İhtiyaç duyulan alanlarda ağaçlandırma faaliyeti yapabilmek adına hükümlülerden oluşan mobil ağaç dikim ekibi kurmayı hedefliyoruz. Hükümlerimiz hem cezalarını anlamlı şekilde geçirecek hem de Samsun'un yeşiline ve havasına somut bir katkı sunarak toplumsal sorumluluk duygularını geliştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Programa Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun genelinde ise 19 farklı alanda toplam 37 bin 380 fidanın toprakla buluşturulduğu öğrenildi.

Sinop

Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 76 dönüm alanda 3 bin 860 fidan dikildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce merkez ilçeye bağlı Abalı köyünde gerçekleştirilen programda, kestane ve ıhlamur fidanlarının dikimi yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada fidanları toprakla buluşturulan en güçlü ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşil vatan konusunda kendilerine liderlik yaptığına işaret eden Özarslan, "Buraya köylülerimizin 4-5 yıl sonra ürün alacağı fidanları dikiyoruz. Çam ağaçları değil, gelir getirici türler. Hem doğamız kazanacak hem oksijenimiz artacak hem de köylümüz kazanacak. Yani ağaç dikmek için dikmiyoruz, çoklu kazanç olsun istiyoruz." diye konuştu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, kentte 9 farklı lokasyonda aynı anda fidanların toprakla buluşturulduğuna dikkati çekerek, "Toplamda 3 bin 860 fidanımız yeşil bir geleceğe ortak olmak isteyen vatandaşlarımız tarafından toprakla buluşturuldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Amasya

Suluova Besi OSB alanında yapılan etkinlikte konuşan Vali Önder Bakan, fidanların insanların daha yeşil ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkı sunacağını söyledi.

Bu yıl sonuna kadar Amasya genelinde 906 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan, "Başta diktiğimiz bu fidanlar ile sahip olduğumuz mevcut ormanlarımızın korunmasında her vatandaşımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bu çalışmalara imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve İşletme müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, 4 bin 200'ü Suluova Besi OSB alanında olmak üzere bölge müdürlüğüne bağlı 4 ilde 42 farklı noktada 57 bin fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Programa Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile öğrenciler katıldı.

Çorum

Çorum'da 6 Şubat Depremleri Hatıra Ormanı'nda düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, bu yıl sonuna kadar 2 milyon 335 bin 250 fidan dikeceklerini söyledi.

Doğaya sevgi ve yeşile bağlılığın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu anlatan Çalgan, şunları söyledi:

"Çorum, ağaçlandırma seferberliğinde öne çıkan illerden biridir. 2019 yılında bir saatte en fazla fidan dikme rekoru, 3 bin gönüllünün katılımıyla Çorum'da 303 bin 150 fidan dikilerek kırıldı. Çorum'un orman varlığı, toplam alanının yüzde 38'ine denk gelmektedir. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir ancak biz bununla yetinmeyeceğiz."

Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beydilli ise Çorum'da 15 farklı lokasyonda 8 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "Bu etkinlik alanında karaçam, sedir, mavi ladin ve kara servi olmak üzere 2 bin fidan dikiyoruz. Çorum'da son 23 yılda yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 97 milyon fidan toprakla buluşturuldu." diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra fidan dikimi gerçekleştirildi.

Çankırı

Çankırı'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı yerleşkesine 10 bin fidan dikildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, burada yaptığı konuşmada, toprakla buluşturulan her fidanın gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel sorunların önüne geçebilmenin en önemli ve güçlü adımı olduğunu vurguladı.

Toplum sağlığının korunmasının ancak sağlıklı bir çevre ile mümkün olduğunun altını çizen Karataş, "Bugün dikilecek 10 bin fidan ile Türkiye'deki üniversite yerleşkeleri rekorunu ÇAKÜ olarak kırdık. Yeşil kampüs hedefimiz için büyük bir adım atmış oluyoruz. Ormanlar iklim değişikliği ile mücadelenin doğal kalkanı, su kaynaklarımızın güvencesi, toprağın bereketi ve biyolojik çeşitliliğin evidir." dedi.

Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, il genelinde yıl içinde 300 bin fidan dikimiyle büyük bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yılın Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle etkinlik alanında bir bölümü aile ormanı olarak ayırdıklarını aktaran Polatlı, "Çankırı'da orman yangınlarında zarar gören alanlar 2026 yılında yeniden ormanlaştırılacak. Bu çalışmalarla ormanlarımız eski canına kavuşacak ve geleceğe nefes olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki yayla evinin bahçesinde oynarken ormanlık alanda duman çıktığını fark ederek ailesine bildirip büyük bir orman yangınının önüne geçen 9 yaşındaki Poyraz Emir'e hediye verildi.

Daha sonra fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 1750 fidan dikildi.

Gıj Gıj mevkisinde düzenlenen etkinliğe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 1750 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kastamonu

İnebolu yolu 15. kilometrede gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Üstün Göksoy, Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Berberoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'da 19 ilçe ve 128 orman işletme şefliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İnebolu yolu 15. kilometredeki alanda ise mavi ladin, batı ladini, sedir ve meyve fidanları dikildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, kent genelinde bu yıl sonuna kadar 250 bin fidanın toprakla buluşturulmasını hedefliyor.