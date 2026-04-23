Haberler

Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Nikki Glaser'ın canlı yayın kazası gülme krizine yol açtı. Mini eteğinin sıyrılmasıyla iç çamaşırı görünen Glaser, olayı esprili bir şekilde toparladı. Kelly Ripa'nın uyarısıyla stüdyoda kahkaha tufanı esti.

  • Nikki Glaser, 'Live with Kelly and Mark' programında otururken mini elbisesinin sıyrılmasıyla iç çamaşırı göründü.
  • Sunucu Kelly Ripa, Glaser'ı iç çamaşırının göründüğü konusunda uyardı.
  • Glaser, durumu 'Sadece senin içindi' diyerek espriye vurdu ve kameralara görüntü verdiği için özür diledi.

Stand-up sahnelerinin cesur ismi Nikki Glaser, çarşamba günü katıldığı "Live with Kelly and Mark" programında şıklığının kurbanı oldu. Yeni Hulu özel gösterisi "Good Girl'ün tanıtımı için kameralar karşısına geçen 41 yaşındaki komedyen, açık mavi mini elbisesiyle koltukta yerini aldığı sırada unutulmaz bir canlı yayın kazasına imza attı.

Programın başında oldukça neşeli görünen Glaser, stüdyodaki yerine oturduğu sırada mini eteğinin yukarı sıyrılmasıyla iç çamaşırının görünmesine engel olamadı. Canlı yayın sırasında fark edilen bu frikik, sunucu Kelly Ripa’nın gözünden kaçmadı. Ripa, izleyicilerin fark ettiği bu durumu toparlamak adına profesyonel bir refleksle, "Bir dakika, bekle! İç çamaşırın görünüyor" uyarısında bulundu.

Müstehcen şakaları ve hızlı zekasıyla tanınan Nikki Glaser, yaşadığı bu iç çamaşırı şokunu lehine çevirmeyi başardı. Elbisesini hemen düzelterek bacak bacak üstüne atan Glaser, Kelly Ripa’ya dönerek, "Sadece senin içindi" şeklinde bir espri patlattı. Ardından stüdyodaki kameraları işaret ederek, "Tam da merceğin içine doğru bir görüntü verdim, üzgünüm çocuklar" diyerek durumu tiye aldı.

Glaser’ın bu soğukkanlı tavrı, stüdyodaki gerilimi bir anda kahkahaya bıraktı. Ünlü komedyen, stil danışmanları Dani ve Emma tarafından hazırlanan kombininde; beyaz deri çizmeleri, dikdörtgen güneş gözlükleri ve çiçek detaylı mini elbisesiyle aslında günün en şık isimlerinden biriydi.

Programda Mark Consuelos’un sorularını yanıtlayan Glaser, sadece verdiği frikikle değil, özel hayatıyla ilgili açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ailesinin, sahnede anlattığı cinsel içerikli şakalara alışıp alışmadığı sorulduğunda Glaser, "Artık 20 yıl oldu, ruhları sertleşti. Beni izlerken gözlerinin feri sönüyor" diyerek izleyenleri güldürdü.

Annesinin ve babasının her şeye rağmen en büyük destekçisi olduğunu belirten ünlü yıldız, ailesinin kendisiyle birlikte turnelere katılmasından dolayı onlara "nepo-ebeveynler" yakıştırmasını yaptı.

Abdullah Teymur
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

mustafa.tukat:

böyle haberler yapmaya ne kadar meraklısınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Fatih Erdem:

Ben bişey göremedim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

