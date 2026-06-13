ÖSYM'den çevrim içi sınav hedefi: 1-2 yıl içinde 7 bölgede

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ösym Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda çevrim içi sınavlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirterek, " Gazi Üniversitesi'nde yaptığımız pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesini hayata geçirdik. Hedefimiz, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede, sonrasında 81 ilde ve devamında da tüm dünyada, siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış online sınav yapma kabiliyetine sahip olmaktır. 1-2 yıl içerisinde ÖSYM'nin 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde ÖSYM'nin dört yıllık elektronik sınav uygulamaları ile ilgili açıklama yaptı.

Esenboğa e-Sınav Merkezi'nin 5 bin kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Ersoy, merkezin dünyanın en büyük kapalı elektronik sınav merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün burada, yurt dışında öğretmenlik eğitimi almış adayların diploma denkliği sürecinde gerekli olan STS Öğretmenlik Sınavı'nı gerçekleştiriyoruz. Daha önce elektronik sınavlarımızı ağırlıklı olarak yabancı dil alanında uyguluyorduk. Ben 2022 yılında göreve başladığımda yalnızca YDS ve YÖKDİL'in elektronik versiyonları bulunuyordu. Ancak dünyanın hızla dijitalleşmesiyle birlikte adaylarımıza alternatif sınav imkanları sunmak amacıyla elektronik sınav uygulamalarımızın kapsamını genişlettik. Yılda 17 kez düzenlenen e-YDS ve e-YÖKDİL sınavlarını 10 farklı dilde gerçekleştiriyorduk. Göreve geldikten sonra ise elektronik sınavları farklı alanlara da taşıdık. Bugün Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), STS Eczacılık, GÜİ, DGS kapsamında uygulanan bazı sınavlar, STS Öğretmenlik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sayıştay sınavları gibi birçok sınavı elektronik ortamda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, aday sayısı belirli bir seviyenin altında olan sınavları mümkün olduğunca elektronik sınav formatında uygulayarak hem adaylara daha fazla seçenek sunmak hem de sınav süreçlerini daha etkin hale getirmektir."

Ersoy, İstanbul'da 500, İzmir'de 150 ve Adana'da 350 kapasiteli e-Sınav Merkezi olduğunu belirterek, "Yenilikçi adımlarımız kapsamında, Türkiye'de yabancı dil ölçme ve değerlendirme alanında devrim niteliğinde bir sınavı da hayata geçirdik. E-Tep (Electronic Test of English Proficiency) adını verdiğimiz bu sınavın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl iki kez uygulanan E-Tep sınavını, bu yıl dört kez düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl ise sınav sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece adaylarımıza yıl içerisinde daha sık sınava girme fırsatı sunarak yabancı dil yeterliliklerini daha esnek ve erişilebilir bir şekilde belgelendirmelerini amaçlıyoruz" dedi.







"HEDEFİMİZ, E-TEP SINAVININ ULUSLARARASI ALANDA AKREDİTE EDİLEN BİR SINAV HALİNE GELMESİNİ SAĞLAMAK"







"Bir dil sınavının uluslararası standartlarda hangi aşamaları varsa biz bunları yaptık" diyen Ersoy, "Dil alanında uluslararası standartları esas alan Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) çerçevesindeki tüm süreçleri sınav sistemlerimize entegre ettik. Bu kapsamda Oxford, Cambridge ve TOEFL gibi uluslararası kuruluşlarla çeşitli iş birlikleri ve protokoller gerçekleştirdik. Hedefimiz, E-Tep sınavının uluslararası alanda akredite edilen bir sınav haline gelmesini sağlamak ve Türkiye'deki kamu kurumlarında YDS'nin yanında dil yeterliliğini ölçen güçlü bir alternatif olarak yaygın şekilde kullanılmasını temin etmektir. Bu doğrultuda kamu kurumlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. E-Tep'in önümüzdeki dönemde akademik yükselme süreçlerinde, ders verme yeterliliğinin belirlenmesinde, doçentlik başvurularında ve çeşitli akademik değerlendirme süreçlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

Türkçe alanında dört temel dil becerisini ölçen EYDTS adında bir sınavın da hayata geçirildiğini belirten Ersoy, mayıs ayında bu sınavın yapıldığını söyledi. Sınav hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sınav, uluslararası öğrenciler için Türkçe yeterliliğini gösterme anlamında ve Türkiye'deki standartlaşmayı dil TÖMER'lerinde sağlama anlamında gerçekten devrim niteliğinde bir sınavdır ve bu sınavın da uluslararası akreditasyonu için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle İngilizce'nin uluslararası akreditasyonu için kendi ana dilinizde yabancılara bir Türkçe sınavı yapma zorunluluğunuz var. Alt edildiğimiz bir uluslararası kuruluş var. Q-Mark veriyor, ve siz bu kalite nişanlını aldıktan sonra İngilizce ilişkinde uluslararası akreditasyon için başvurabileceksiniz. Dolayısıyla Türkçe bizim için ilk aşama. Sonra da İngilizcemizin uluslararası alanında geçerliliğini sağlayacağız."









"İNGİLİZCE İLE BAŞLADIK, TÜRKÇE İLE DEVAM ETTİK, ARAPÇA İLE DEVAM EDECEĞİZ"















"Türkiye'de ve dünyada uluslararası geçerliliğe sahip bir Arapça sınavı yok. İnşallah ÖSYM'nin uluslararası marka ve kalite tecrübesini kullanarak uluslararası geçerliliğe sahip bir Arapça sınavını hayata geçireceğiz. İngilizce ile başladık, Türkçe ile devam ettik, Arapça ile devam edeceğiz. Bundan sonra da ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda diğer alanlarda da bu sınavı yapma kabiliyetine sahip olacağız. Çünkü bizim hedefimiz ÖSYM'yi Türkiye'nin ve dünyanın ölçme ve değerlendirme merkezi yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda uluslararasılaşmaya destek olma anlamında uluslararası öğrenciler için TR-YÖS sınavını da biliyorsunuz hayata geçirdik.Bu sınavla ilgili de hedefimiz Türkiye'yi, geçmişte olduğu gibi yeniden eğitimin ve medeniyetin merkezi yapmak."













"Gazi Üniversitesi'nde yaptığımız pilot uygulamayla birlikte online sınav denemesini hayata geçirdik. Hedefimiz, önce 7 bölgede, ardından 17 bölgede, sonrasında 81 ilde ve devamında da tüm dünyada, siber güvenliği sağlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış online sınav yapma kabiliyetine sahip olmaktır. 1-2 yıl içerisinde ÖSYM'nin 7 bölgede online sınavları gerçekleştirecek kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Çünkü özellikle İngilizce alanında açtığımız sınavlarda yaklaşık 3 dakika içerisinde 5 bin 371 kişilik kontenjan doluyor. Bu hedef doğrultusunda en az 208-209 üniversitemiz bizim için birer sınav merkezi olacaktır."

Açıklamanın ardından basın mensuplarına, kameralı sınav odaları, kamera kontrol merkezleri ve sınava giriş esnasında kullanılan yüz tanıma sistemlerinin bulunduğu alanlar gezdirilerek bilgilendirme yapıldı.







Kaynak: ANKA

Bir sonraki hedeflerinin, şubat ayında çalışmalarını başlattığı dört temel beceriyi ölçen Arapça sınavı olduğunu belirten Ersoy, ilk pilot sınavın haziran sonu ya da temmuz başında gerçekleştirileceğini açıkladı. Ersoy, sınava ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Bazı elektronik sınavlarda başvurmak isteyen aday sayısı ile başvuru yapabilen aday sayısı arasında farklılıklar oluşabiliyor. Buna ilişkin bir adım atılacak mı" sorusuna Ersoy, ÖSYM'nin sınavlarının şu an çevrimdışı olarak yürütüldüğünü, ancak önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda çevrim içi sınavlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirterek, şu yanıtı verdi: