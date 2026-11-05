Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Teröriste villayı armağan edenler, şehide bir ev bile veremediler'

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vermek üzere ikinci kez çağrılmasına ilişkin, "Bizim Mehmet bir somun çaldı diye arkadan kelepçeliyorsun, milyarlar çalanı çayla karşılıyorsun. Buna itirazımız var. Yeter artık, yeter" değerlendirmesini yaptı. Çayır, Pkk terör örgütü lideri terörist Abdullah Öcalan için İmralı'da hazırlanan yeni yapıya ilişkin de "Teröriste villayı armağan edenler, şehide bir ev bile veremediler" değerlendirmesini yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Bahçeli'ye akıl erdirmek, onu anlamak zor. Bahçeli'nin sözlerini bir yere koymak da zor" diyen Çayır, şunları söyledi:

"Kim ne derse desin, çok garip bir yol izliyor. Bazıları alkış tutuyor. Ne derse alkış tutan bir grubu var. Adam, 'Ben rahat müzakere etmeliyim, rahat konuşmalıyım, bu süreci yönetmeliyim. Bana statü verilmelidir.' diyor. Bahçeli çıkıyor, ona statü öneriyor. Neymiş statü? Barış koordinatörü statüsü. Bizi öldüren adam barış koordinatörü oldu. Ülkeye bak. Adam, üç yaşındaki çocukları, anaları öldüren adam, şimdi barış koordinatörü oldu. Bir yanlışlık yok mu bu işte? Sonra, 'Ben bu işleri rahat yürütmem ve ortak bir zeminde buluşmak için bana fiziki alanda bir iyileştirme yapın.' dedi. Serbest bıraktılar. Nerede serbest bıraktılar? Yattığı hapishanede serbest bıraktılar. Adada yaşıyormuş, şimdi villanın içinde yaşıyor. Bir devlet bir teröriste villa hediye etmez. Bunun adı devlet olmaz.

Bize Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'yla yürüteceğiniz müzakerenin en azından başlıklarını söyleyin de millet duysun. Deyin ki biz yarın bir gün, terörist başının da koordinatörlüğünü yaptığı bu barış bilmem ne sürecinde şunları şunları yapacağız. Mesela yasal değişikliklerden kastınız nedir? Hangi konularda yasal değişiklik yapacaksınız? İki eyalete evrilecek şekilde yeniden bir idari yapı düşünmekte misiniz? Dili şu veya bu şekilde teknikten çıkarıp farklı bir konuma itecek misiniz?"

"MİLLETİN PARALARINI KİM CEBE İNDİRDİ? SAYIN CUMHURBAŞKANI, BUNU AÇIKLAMAK SENİN GÖREVİNDİR" Çayır, "fon krizi"ne ilişkin de şöyle konuştu: "Bu ülkede siyasetçiler ve siyasetçilerin yakınları zengin olmuşlardır. İktidara yakın olanlar işi götürmüş, muhalefettekiler eziyet çekmiş. Hep böyle olmuş. Bir fon krizidir gidiyor. Fon krizinde bir devletin Adalet Bakanı ortaya çıkıp bir örgütten, organize bir işten bahsediyor. Fon krizini oluşturan ve buradan nemalananların organize bir örgüt olduğunu söylüyor. Madem Adalet Bakanı fonda çalanların örgüt olduğunu iddia ediyor ve söylüyor, o halde bunlar kim? Örgütün başı kim? Üyeleri kim? Bu milletin paralarını uyanıklık ederek, bulundukları makamı kullanarak, sahip oldukları gücü kullanarak kim cebe indirdi? Sayın Cumhurbaşkanı, bunu açıklamak senin görevindir." "MEHMET BİR SOMUN ÇALDI DİYE ARKADAN KELEPÇELİYORSUN, MİLYARLAR ÇALANI ÇAYLA KARŞILIYORSUN"

Fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade vermek üzere ikinci kez çağrılmasına değinen Çayır, "Dünden beri ' son dakika' diye haberler yayıyorlar. Son dakika haberi neymiş, biliyor musunuz? Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle beraber yarın saat 11.00'de savcılığa gidip ifade verecekmiş. Çağrılmış. Götüren yok, koluna polis girmiyor, gözaltı yok, hiçbir şey yok. Hanımefendi arabasına binecek, eşiyle beraber tıkır tıkır adliyeye gidecek. Adliye koridorlarında bir güzel saygı, sevgi görecek. Yukarı çıkacak, çaylar eşliğinde ifadesi alınıp eve geri gidecek. Bizim Mehmet bir somun çaldı diye arkadan kelepçeliyorsun, milyarlar çalanı çayla karşılıyorsun. Buna karşıyım. İtirazımız var. Yeter artık, yeter" değerlendirmesini yaptı.

"TERÖRİSTE VİLLAYI ARMAĞAN EDENLER, ŞEHİDE BİR EV BİLE VEREMEDİLER"

Çayır, "Şimdi teröristlere villa verenler, şehitlerin evlerine gidip baksınlar. Şehit olanlar hep bizim çocuklarımız ve hiçbirisi bürokratların ya da zenginlerin çocukları değil. Bakın, evlerine; bizim çocuklarımız genellikle gecekondularda yaşıyor. Ama teröriste villayı armağan edenler, şehide bir ev bile veremediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA