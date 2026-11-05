Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor.
- Beşiktaş'ın ilk 11'i Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Trossard, Poku ve Oh'tan oluşuyor.
- Celtic'in ilk 11'i Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, James Forrest, Nygren, Tounekti ve Hogh'tan oluşuyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu oluyor.
İLK 11'LER
Celtic : Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, James Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh.
Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Trossard, Poku, Oh.
CANLI ANLATIM:
20' Trossard korneri kullandı, savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topa Olaitan gelişine vurdu ancak şutu auta çıktı.
19' Ouattara bacak arasından şık geçti ve Poku’yu gördü. Poku ilerleyip pasını aktardı ancak Carter-Vickers araya girerek topu kornere gönderdi.
18' Trossard serbest vuruşu kullandı ancak Scales araya girerek topu uzaklaştırdı.
17' Oh yerde kaldı, hakem faulü verdi. Serbest vuruşu Trossard kullanacak.
16' Ouattara sol kanattan hızla çıktı, aradan sıyrılıp pasını Trossard’a aktardı ancak kaleci çıkarak topu kontrol etti.
15' Murillo araya girip topu kazandı ve hızlı çıktı. Cerny’ye pasını verdi, Cerny yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
13' Ouattara topu Trossard’a aktardı, Trossard tek pasla Poku’yu düşündü ancak Poku bu pası beklemeyince top auta çıktı.
12' Cerny, Olaitan’ı arada müthiş gördü. Olaitan topu içeri çevirdi, Trossard istediği vuruşu yapamayınca Celtic savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
11' Rakip yarı sahada pas yaparak boşluk arıyoruz.
9' Trossard korneri kullandı ancak Celtic savunması topu uzaklaştırdı.
8' OLMADI! Trossard müthiş çalımlarla çıktı ve ara pasını Ouattara’ya verdi. Ouattara rakibinden sıyrılıp Olaitan’a aktardı, Olaitan da Cerny’yi gördü. Cerny’nin sağdan çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.
7' Celtic gole yaklaştı! Nygren ceza sahası içinde şutunu çekti ancak top auta çıktı.
6' Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.
5' Maça etkili başladık, pas yaparak Celtic savunmasında boşluk arıyoruz.
3' Sol kanattan etkili geldik. Ouattara ortasını yaptı ancak McGregor araya girerek topu uzaklaştırdı.
2' Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a sonsuz başarılar dileriz.