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Latin Amerika'ya kadar ihracat yapıyordu! İzmirli demir çelik şirketi konkordato istedi

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Latin Amerika'ya kadar ihracat yapıyordu! İzmirli demir çelik şirketi konkordato istedi
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Türkiye'nin ihracat pazarında önemli bir yere sahip olan ve Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyaya satış yapan İzmir merkezli demir çelik şirketi konkordato başvurusunda bulundu. Yaklaşık 29 yıllık geçmişe sahip şirket için mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı çıktı.

Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'ya ihracat gerçekleştiren İzmir merkezli demir çelik şirketi konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ile bağlantılı bir başka firmaya da 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.

Türkiye'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mali sıkıntıları konkordato başvurularına yansımaya devam ediyor. Son olarak İzmir'de yaklaşık 29 yıldır faaliyet gösteren ve uluslararası pazarda da yer edinen İzmir Çelik Sanayi AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, iki şirket için 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

29 YILLIK ŞİRKETİN İHRACAT AĞI GENİŞTİ

Bornova'da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu. Yaklaşık 29 yıldır sektörde faaliyet gösteren şirket, otomotiv yan sanayisinden yedek parçaya, ağır makine üretiminden savunma, tarım ve beyaz eşya sektörlerine kadar farklı alanlara hizmet verdi.

Şirket, Türkiye'deki faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika başta olmak üzere çok sayıda bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

ŞİRKETLERİN DEVRİNDEN BİR AY SONRA KONKORDATO BAŞVURUSU

Konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin, Temurtaş ailesi tarafından Caner Bolat'a devredilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden mahkemeye başvurması dikkat çekti.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir Çelik Sanayi AŞ ve İzçe Dış Ticaret AŞ için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin mali durumları mahkeme gözetiminde değerlendirilecek.

KONKORDATO İFLAS ANLAMINA GELMİYOR

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, şirketlerin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Konkordato süreci, borçların yeniden yapılandırılması ve şirketlerin mali durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülüyor. Üç aylık geçici mühlet boyunca şirketlerin mali durumuna ilişkin incelemeler devam edecek.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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