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Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı

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Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı Haber Videosunu İzle
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, milli futbolcunun sakat olmadığını belirterek dinlendirme kararı aldığını söyledi. Portekizli çalıştırıcının Arda Güler'in geleceğine ilişkin sözleri de dikkat çekti.

  • Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında deplasmanda AEK'yı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yendi.
  • Jose Mourinho, Arda Güler'in sakat olmadığını, yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirildiğini ve fiziksel durumunun riske atılmak istenmediğini söyledi.
  • Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol ve 6 asistle toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi AEK'yı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. İspanyol ekibi üç puanı hanesine yazdırırken milli futbolcu Arda Güler'in kamp kadrosunda yer almaması merak konusu oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç yıldızın neden forma giymediğini açıkladı.

"ARDA SAKAT DEĞİL, DİNLENDİRMEYE KARAR VERDİK"

Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin konuşan Mourinho, milli futbolcunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını belirterek yoğun maç temposu nedeniyle dinlendirme kararı aldığını söyledi.

Portekizli teknik adam, "Arda sakat değil. Sadece ona biraz dinlenme vermeye karar verdik. Son zamanlarda çok fazla futbol oynadı ve fiziksel durumunu riske atmak istemiyorum. O bu takım için önemli bir oyuncu ve yüzde 100’lük performansına ihtiyacımız var. Arda inanılmaz bir kaliteye sahip, ama genç oyuncuları korumak da işimin bir parçası." ifadelerini kullandı.

"ARDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Genç futbolcunun kadroya alınmamasıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Mourinho, kararının arkasında olduğunu vurguladı. Arda Güler'in ilerleyen karşılaşmalarda önemli görevler üstleneceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bazı insanlar kararımı sorgulayabilir, ama ne yaptığımı biliyorum. Önümüzde daha büyük maçlar var ve Arda önemli bir rol oynayacak. Onunla sabırlı olmalıyız." dedi.

13 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, üç gol ve altı asistlik performans sergiledi. Toplam dokuz gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, İspanyol ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında yer aldı.

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