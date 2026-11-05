Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

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Alaattin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Çakıcı'nın açıkladığı ziyaretin nedeni, Bahçeli ailesinin yaşadığı acı kayıp oldu. Görüşmeye ilişkin açıklama bizzat Alaattin Çakıcı'dan geldi.

ALAATTİN ÇAKICI'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Alaattin Çakıcı, MHP Genel Merkezi'ne gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini açıklayan Çakıcı, görüşmenin amacının başsağlığı dileklerini iletmek olduğunu belirtti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Çakıcı, Bahçeli ailesinin yaşadığı kayıp nedeniyle üzüntülerini dile getirdiğini ifade etti.

ÇAKICI'DAN ZİYARET SONRASI İLK AÇIKLAMA

Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın genel başkanımı bugün genel merkezde ziyaret ettim. Değerli ablamızın vefatı dolayısıyla başsağlıgı dileklerimi ilettim kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

YILLAR SONRAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Alaattin Çakıcı, 2020'de de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti. Aradan geçen sürede Çakıcı'nın yaşadığı değişim dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com