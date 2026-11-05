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Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede

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Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede
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İzmir'in Torbalı ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki Dılgıran Enç hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 7 ve 8 yaşındaki oğulları Enver ve Aras Enç'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen Dılgıran Enç (23) yaşamını yitirdi, çocukları Enver (7) ve Aras Enç (8) ise hastanede tedaviye alındı.

GECE SAATLERİNDE MUTFAKTA BAŞLADI

Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ ANNE KURTARILAMADI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç ile oğulları Enver Enç ve Aras Enç, Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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