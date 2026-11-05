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Nesli tehdit altında! Elazığ'da 3'ü birden görüntülendi

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Nesli tehdit altında! Elazığ'da 3'ü birden görüntülendi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde nesli tehdit altında bulunan bir anne vaşak ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bahçeli köyü kırsalında bir süre dolaşan vaşak ailesi, daha sonra gözden kayboldu.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bahçeli köyü kırsalında doğada nadir rastlanan anlar yaşandı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer aldığı belirtilen bir anne vaşak, 2 yavrusuyla birlikte görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında dolaşan vaşakların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE VAŞAK VE YAVRULARI KAMERADA

Bahçeli köyü kırsalında ortaya çıkan anne vaşak ve 2 yavrusu, bir süre arazide dolaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, vaşak ailesinin doğal ortamındaki hareketleri görüldü.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Arazide bir süre gezinen anne vaşak ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu. Nadir rastlanan bu karşılaşma cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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