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Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

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Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı Haber Videosunu İzle
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bavuldan düşerek ateş aldığı belirtilen tabancadan çıkan kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Küçük kızın dayısı ve yengesi tutuklanırken Melek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

  • Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 yaşındaki Melek Göçer, bavuldan düşen tabancanın ateş alması sonucu yüzüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturmada küçük kızın dayısı Hüseyin Can B. ve eşi Gülizar B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Melek Göçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Ceyhan'da toprağa verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Melek Göçer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişi tutuklandı. Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan küçük kızın dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAVULDAN DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dolaptan indirilen bavulun içerisindeki tabanca yere düşerek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti.

Ağır yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DAYISI VE YENGESİ TUTUKLANDI

Melek Göçer'in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan dayısı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı-koca, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Melek Göçer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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