Mhp, 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Mhp, 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin yeni belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu. Durmaz, MHP'nin 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı. Durmaz'ın açıklaması şöyle:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MHP'nin 52 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle: