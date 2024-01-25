Mhp, 55 Seçim Çevresinde Daha Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
MHP, 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
Mhp, 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını açıkladı.
Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, bugün partisinin yeni belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu. Durmaz, MHP'nin 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde olmak üzere toplam 55 adayını açıkladı. Durmaz'ın açıklaması şöyle:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
MHP'nin 52 seçim çevresinde açıkladığı yeni adaylar şöyle:
Büyükşehir
İlçe
Belediye Başkan Adayı
1
İzmir
Tire
Arif Demirkan
İl
İlçe
Belde
Belediye Başkan Adayı
2
Çanakkale
Eceabat
Hakan Elik
3
Nevşehir
Hacıbektaş
Hulisi Kurt
4
Çorum
Merkez
Düvenci
İsmail Türk
5
Çorum
Ortaköy
Aşdavul
Ertuğrul Çalışkan
6
Gümüşhane
Merkez
Arzularkabaköy
Çetin Rıza Tanış
7
Gümüşhane
Kelkit
Söğütlü
İsa Koç
8
Nevşehir
Acıgöl
Karapınar
Cafer Soylu
9
Nevşehir
Acıgöl
Tatlarin
Ercan Selvi
10
Nevşehir
Avanos
Çalış
Mustafa Demir
11
Nevşehir
Avanos
Kalaba
Mustafa Köroğlu
12
Nevşehir
Avanos
Özkonak
Mahmut Türkkan
13
Nevşehir
Derinkuyu
Yazıhüyük
Burhanettin Karaketir
14
Nevşehir
Ürgüp
Ortahisar
Ali İhsan Özenli
15
Nevşehir
Merkez
Çat
Zübeyir Kalay
16
Nevşehir
Merkez
Göre
İsmail Güzel
17
Nevşehir
Merkez
Göreme
Ömer Eren
18
Nevşehir
Merkez
Kavak
Feridun Bağcı
19
Nevşehir
Merkez
Kaymaklı
Harun Çekiç
20
Nevşehir
Merkez
Nar
Melike Uçar
21
Nevşehir
Merkez
Sulusaray
Fatih Kalkan
22
Nevşehir
Merkez
Uçhisar
Abdullah Çamcı
23
Tokat
Almus
Akarçay Görümlü
Atilla Çoban
24
Tokat
Almus
Ataköy
Kürşat Alperen
25
Tokat
Almus
Çevreli
Sadi Ertan Soysal
26
Tokat
Almus
Gölgeli
Koray Erman
27
Tokat
Almus
Kınık
Enes Talay
28
Tokat
Başçiftlik
Hatipli
Cansoy Eraslan
29
Tokat
Erbaa
Gökal
Osman Akbulut
30
Tokat
Erbaa
Karayaka
Aykut Sefa Başar
31
Tokat
Erbaa
Tanoba
Vural Özdemir
32
Tokat
Merkez
Çamlıbel
Murat Alper
33
Tokat
Merkez
Çat
Ramazan Altun
34
Tokat
Merkez
Emirseyit
Hüseyin Sağdıç
35
Tokat
Merkez
Güryıldız
Mustafa Özer
36
Tokat
Niksar
Gökçeli
Ferhat Özgül
37
Tokat
Niksar
Gürçeşme
Alperen Mustafa Özata
38
Tokat
Niksar
Serenli
Nurettin Keleş
39
Tokat
Niksar
Yazıcık
Mehmet Alkın
40
Tokat
Niksar
Yolkonak
Süleyman Özgür
41
Tokat
Pazar
Üzümören
Bekir Öncü
42
Tokat
Reşadiye
Baydarlı
Ersoy Demir
43
Tokat
Reşadiye
Bereketli
Necaattin Şahin
44
Tokat
Reşadiye
Bozçalı
Osman Bayhan
45
Tokat
Reşadiye
Cimitekke
Salih Koç
46
Tokat
Reşadiye
Demircili
İsmet Şahin
47
Tokat
Reşadiye
Hasanşeyh
Gökhan Keskin
48
Tokat
Turhal
Şenyurt
Muammer Bay
49
Osmaniye
Merkez
Cevdetiye
Ömer Varışlı
50
Osmaniye
Düziçi
Atalan
Süleyman Yıldırım
51
Osmaniye
Düziçi
Böcekli
İbrahiç Çerçi
52
Osmaniye
Düziçi
Ellek
Recep Soy
53
Osmaniye
Düziçi
Yarbaşı
Ali Güzel
54
Osmaniye
Sumbas
Mehmetli
İbrahim Çalık
55
Osmaniye
Toprakkale
Türkmen
Veli Fidan