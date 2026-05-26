Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri

CHP’nin İzmir’de düzenlediği miting öncesi Cumhuriyet Meydanı’nda tansiyon yükselirken, miting sırasında yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Valiliği’nin miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret etmesine rağmen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL KALABALIĞA OTOBÜS ÜZERİNDEN SESLENDİ

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, üzerinde “İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz” yazılı otobüsle alana geldi. Daha sonra otobüsten inen Özel, vatandaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde park eden otobüsün üzerine çıkan Özel, burada kalabalığa hitap etti.

KILIÇDAROĞLU’NA “SEÇİM” ÇAĞRISI

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Özel, CHP üyelerinin sandık başına gitmesini istedi.

Özel, “Kemal Bey’e sesleniyorum. Gelsin bayramdan sonraki bir iki hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim. Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım” dedi.

FENALAŞAN VATANDAŞA TEPKİSİ GÜLÜMSETTİ

Miting sırasında fenalaşan bir vatandaş kısa süreli paniğe neden oldu. Durumu fark eden Özgür Özel’in verdiği tepki ise kalabalığı güldürdü.

Özel, “Alın öne doğru. Ambulanslık hali yok onun ben biraz bilirim bu işleri...” ifadelerini kullandı.

O anlar alandaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.