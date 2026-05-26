CHP'de parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyeleri yatırılacak

CHP, çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin planlandığı gibi yapılacağını, 'maaşlar donduruldu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca parti çalışan sayısının iki katına çıktığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çalışanların maaşları ile bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinden alınan bilgiye göre, parti çalışanlarının maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Hiçbir personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca CHP'nin kurumsal internet sitesinin yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun ekibine teslim edildiği aktarıldı. Partinin sosyal medya hesaplarının devri konusunda da talepte bulunulduğu ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun bugün evinde kalması ve bazı görüşme ile kabulleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Çalışan sayısı 2 kata yakın arttı"

Kamuoyuna yansıyan "bazı çalışanların işten çıkartıldığı" yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirme yapıldı.

Bu dönemde partideki çalışan sayısının 2 kata yakın arttığı belirtildi. Bazı personelin işe gelmediği yönünde tespitler bulunduğuna işaret edilerek, işten çıkarmaların bu kapsamda yapılmış olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
