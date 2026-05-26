Haberler

Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmi Fenerbahçe ile anılan Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao, Milan'a veda edercesine bir paylaşım yaptı. Leao, yaptığı açıklamada ''Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar'' sözlerini sarf etti.

  • Milan'da oynayan Rafael Leao, sosyal medyada Milan'a veda izlenimi veren bir paylaşım yaptı.
  • Leao, paylaşımında Milan'ın gelecek sezon zaferlere imza atmasını umduğunu belirtti.
  • Leao'nun adı Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ile anılıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafael Leao, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımla gündeme oturdu. 

LEAO'DAN VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Takımdaki geleceği tartışılan ve taraftarlarla yaşadığı gerilimler nedeniyle ayrılık iddialarının merkezinde yer alan 26 yaşındaki Portekizli sol kanat, Milan'a veda edercesine bir paylaşım yaptı.

''UMARIM GELECEK SEZON YENİDEN ZAFERLERE İMZA ATAR''

Leao yaptığı paylaşımda, "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar." ifadelerine yer verdi. 

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Leao'nun ismi uzun süredir Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin görüştüğü isimler arasında yer alıyor. Portekizli oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından Hakan Safi'nin Maldini ile çekilmiş fotoğrafına yorum yaparak ''Efsane'' notunu düştü.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Milano temsilcisiyle 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 10 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı

Fotoğraftakiler dansçı değil polis! Film gibi operasyon
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim