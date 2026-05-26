Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Trendyol 1. Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi ve güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEFTEKİ GOLCÜ MAME THIAM

Serkan Yetişmişoğlu'nun haberine göre; Yeşil-beyazlı yönetimin hücum hattını güçlendirmek için radarına aldığı son isim, Türkiye'yi çok iyi tanıyan tecrübeli forvet Mame Thiam oldu.

İLK TEMAS KURULDU

Çorum FK formasıyla Süper Lig'e yükselme yolunda kritik goller atarak büyük bir başarıya imza atan 34 yaşındaki Senegalli golcü, menajerler vasıtasıyla Bursaspor'a teklif edildi. Yeşil-beyazlı idareciler, Thiam'ın menajeriyle vakit kaybetmeden iletişime geçerek oyuncunun mali şartları hakkında bilgi aldı.

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Süper Lig ekibi Eyüpspor'da geçiren ve burada çıktığı 14 resmi maçta 2 gol bulan 1.85 boyundaki santrfor, ara transfer döneminde Çorum FK'nın yolunu tutmuştu. Çorum temsilcisinde adeta küllerinden doğan Senegalli oyuncu, süre aldığı 19 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik harika bir performans sergiledi. Deneyimli isim böylece sezon genelinde çıktığı 33 maçta 12 gol ve 2 asist üreterek skora ciddi bir katkı sağladı.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

Aynı zamanda İtalya pasaportu da bulunan Mame Thiam, tam 7 sezondur Türkiye'de istikrarlı bir grafik çiziyor. Süper Lig kariyerine Kasımpaşa'da başlayan ve buradaki performansıyla 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Thiam; daha sonra Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor ve son olarak Çorum FK formalarını terletti.