Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

ERDOĞAN İLE PEZEŞKİYAN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını belirten Erdoğan, İran halkının bu zorlu dönemi başarıyla atlatacağına inandığını ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"İRAN HALKININ BU ZOR ZAMANLARI AŞACAĞINA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

"MÜZAKERELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti."