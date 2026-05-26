ABD ordusu, İran'a "savunma amaçlı" saldırılar düzenlediğini açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a füze üslerini ve mayın döşeyen askeri tekneleri hedef alan "savunma amaçlı" saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi. ABD merkezli Fox News televizyonunun haberine göre; CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi" açıklamasında bulundu. Hawkins, "Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ateşkesin sona erdiği anlamına gelmiyor"

İsmini gizli tutan üst düzey bir ABD'li yetkili ise, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait 2 askeri tekne ile Bender Abbas şehrindeki bir füze üssünün hedef alındığı bilgisini paylaştı. Söz konusu yetkili, saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu yinelerken, iki farklı kaynak da yaşanan gelişmelerin "ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini" ifade etti. Ayrıca saldırıların şimdilik sona erdiği aktarıldı.

İran'da patlama sesleri duyulmuştu

İran basını, günün erken saatlerinde ülkenin Bender Abbas, Cask ve Sirik şehirlerde nedeni henüz kesin olarak bilinmeyen patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Saldırı şüphesine yol açan patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. - WASHINGTON

