Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı

Güncelleme:
İzmir’de Özgür Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda yapmayı planladığı konuşmaya valilik izin vermedi. Meydanın girişleri polis bariyerleriyle kapatılırken, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet sevk edildi. Polis müdahalesi sırasında tansiyon yükselirken, bir vatandaşın TOMA’nın üzerine çıkarak araca müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yürümeye başladı.

CHP’nin “mutlak butlan” kararının ardından İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirmek istediği buluşma gerginliğe sahne oldu. İzmir Valiliği’nin meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle programa izin vermemesi üzerine alana polis bariyerleri kuruldu.

Cumhuriyet Meydanı’nın girişleri kapatılırken, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Meydanda toplanan kalabalık ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

TOMA’YA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir vatandaşın TOMA’nın üzerine çıkarak tepki gösterdiği anlar dikkat çekti. Kalabalığın sloganlar attığı sırada yaşanan olay kısa sürede meydandaki tansiyonu yükseltti. Görüntülerde ayrıca TOMA’ların kalabalığa müdahalede bulunduğu ve meydanda yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “İZNE GEREK YOK” ÇIKIŞI

İzmir’e gelen Özgür Özel ise yaptığı açıklamada programın planlı bir miting olmadığını belirterek, “Partililerle bayramlaşacağız. O yüzden izin başvurusuna gerek yok” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki yoğun polis önlemlerine tepki göstererek, “Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz” dedi.

KALABALIK GÜNDOĞDU’YA YÜRÜDÜ

Valiliğin Cumhuriyet Meydanı’na izin vermemesi sonrası Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı’na yürümeye başladı. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken yaşanan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

