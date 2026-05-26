Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Monaco'dan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Wilfred Singo'nun sarı-kırmızılı takımla macerası sona erebilir. Teknik direktör Okan Buruk, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performansının altında kalan Singo için 'Satılsın' raporu verdi.
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, geçen yaz Monaco’dan büyük bir bonservisle kadrosuna kattığı Wilfried Singo
SINGO İLE AYRILIK YAKIN
Teknik direktör Okan Buruk, ligin başından bu yana yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performansının altında kalan ve bir türlü bekleneni veremeyen Singo için 'Satılsın' raporu verdi.
BEKLENEN BONSERVİS
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim, Fildişili sağ bek için en az 30 milyon Euro bonservis artı bonuslar talep ederek Singo’yu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
5 GOLE KATKI YAPTI
Galatasaray’da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyen Wilfried Singo, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.