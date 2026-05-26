Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Turizm cenneti olarak bilinen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın fahiş fiyat listesi tepki çekti. Restoranın tek bir lahmacunu bin 450 liraya, kıymalı pideyi bin 500 liraya, margarita pizzayı ise bin 800 liraya sattığı görüldü.

LAHMACUN BİN 450, MARGARİTA PİZZA BİN 800 LİRA

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte ortaya çıkan fiyat listesinde, tek bir lahmacunun bin 450 liraya satıldığı görüldü. Aynı restoranda kıymalı pidenin bin 500 lira, margarita pizzanın ise bin 800 liradan müşterilere sunulması vatandaşların ve tatilcilerin yoğun eleştirilerine neden oldu.

Fahiş fiyatlara tepki gösteren tüketiciler, yetkililerin bu tarz işletmelere karşı denetimleri artırmasını istiyor. Ticaret Bakanlığı kurallarına göre restoranların girişlerinde fiyat listesi bulundurması zorunlu tutulurken, uzmanlar vatandaşları sipariş vermeden önce menüleri kontrol etmeleri ve kurallara uymayan işletmeleri yetkililere şikayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haberler.com
