İran: ABD, bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde geçici ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiğini duyurdu. İran, saldırganlığa cevapsız kalmayacağını ve kendini savunacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
