Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

CHP’li Gürsel Tekin, Özgür Özel'in İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik atılan "Hain Kemal" sloganlarına ssert tepki gösterdi. Partiye yıllarca emek vermiş bir isme yapılan bu hakarete sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tekin, sessiz kalmanın bu hakarete ortak olmak anlamına geldiğini savundu.

"SESSİZ KALMAK, HAKARETE ORTAK OLMAKTIR"

Tekin şunları söyledi: "Sayın Özgür Özel, Bugün meydanlarda yankılanan o çirkin sloganlar, sadece bir şahsa değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve geleneğine sıkılmış bir kurşundur.

Miting meydanında, partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme 'Hain' diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır.

"GRUP BAŞKANININ GÖREVİ SEVİYESİZ SALDIRILARA SET ÇEKMEKTİR"

Siz, o kürsüde susarak, genel başkanı değil, CHP’nin vefa kültürünü de susturdunuz. Bir grup başkanının görevi, kendisine yapılan methiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir. Meydanı yönetemeyen, kendi değerlerine yönelen saldırıyı dindiremeyen bir iradenin, ülkeyi yönetme iddiası da zaten olamaz.

CHP, bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar, yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de iyi düşünmelidir. Siyasetin en büyük kuralı vefadır."

Kaynak: Haberler.com