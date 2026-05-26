Haberler

Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Gürsel Tekin, İzmir mitinginde atılan atılan "Hain Kemal" sloganları nedeniyle Özgür Özel'e tepki gösterdi. Tekin, "Miting meydanında, partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme 'Hain' diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır. Bir grup başkanının görevi, kendisine yapılan methiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir." dedi.

  • Gürsel Tekin, Özgür Özel'in İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Hain Kemal' sloganlarına tepki gösterdi.
  • Tekin, Kılıçdaroğlu'na yapılan hakarete sessiz kalmanın bu hakarete ortak olmak anlamına geldiğini savundu.
  • Tekin, grup başkanının görevinin partisine ve geçmişine yönelik saldırılara set çekmek olduğunu belirtti.

CHP’li Gürsel Tekin, Özgür Özel'in İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik atılan "Hain Kemal" sloganlarına ssert tepki gösterdi. Partiye yıllarca emek vermiş bir isme yapılan bu hakarete sessiz kalınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tekin, sessiz kalmanın bu hakarete ortak olmak anlamına geldiğini savundu.

"SESSİZ KALMAK, HAKARETE ORTAK OLMAKTIR"

Tekin şunları söyledi: "Sayın Özgür Özel, Bugün meydanlarda yankılanan o çirkin sloganlar, sadece bir şahsa değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine ve geleneğine sıkılmış bir kurşundur.

Miting meydanında, partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme 'Hain' diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır.

"GRUP BAŞKANININ GÖREVİ SEVİYESİZ SALDIRILARA SET ÇEKMEKTİR"

Siz, o kürsüde susarak, genel başkanı değil, CHP’nin vefa kültürünü de susturdunuz. Bir grup başkanının görevi, kendisine yapılan methiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir. Meydanı yönetemeyen, kendi değerlerine yönelen saldırıyı dindiremeyen bir iradenin, ülkeyi yönetme iddiası da zaten olamaz.

CHP, bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar, yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de iyi düşünmelidir. Siyasetin en büyük kuralı vefadır."

Kaynak: Haberler.com
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPrates:

Halk hissettiğini söylemekte özgürdür,demek ki kk’nın öyle olduğunu hissetmişki söylüyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah:

Gürsel Tekin önce mal varlığının hesabını versin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor

Yeni teknik direktörü almaya gittiler
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti
Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık

Süper Lig devinde kıyım: 11 ayrılık
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Bunu yapan bir bakan! Yılanı çıplak elleriyle yakaladı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda

Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar

Bu nasıl turizm cenneti? Tek bir lahmacuna servet istiyorlar