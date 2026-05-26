Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer planlaması 10+4 yabancı kuralına göre şekillenirken siyah-beyazlı ekipte 11 futbolcuyla yollar ayrılacak.

  • Beşiktaş, 11 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • Kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Devis Vasquez'in satın alma opsiyonları kullanılmadı.
  • Takımda kalacak 7 yabancı oyuncu: Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Hyeongyu Oh.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadro yapılanmasında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürürlüğe koyduğu 10+4 yabancı kuralına uyum sağlamak amacıyla yabancı oyuncu rotasyonunda dev bir temizliğe gidiyor. 

11 OYUNCUYLA AYRILIK YOLDA

Milliyet’in haberine göre; Futbol Direktörlüğü koltuğuna oturan Önder Özen, bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken diğer yandan takımdan gönderilecek isimleri netleştirdi. Bu doğrultuda Beşiktaş’ta tam 11 yabancı futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak.

4 KİRALIK OYUNCUYA VEDA EDİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva ve kaleci Devis Vasquez’in satın alma opsiyonları kullanılmadı. Performansları yeterli bulunmayan bu 4 isimle tamamen vedalaşıldı.

UDUOKHAI VE RASHICA'DAN GELİR BEKLENİYOR

Kadro planlamasında yer almayan 28 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai ile 29 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica da satış listesine koyuldu. Yönetim, bu iki oyuncunun transferinden kulübün kasasına toplamda 6-7 milyon euro civarında bir bonservis geliri koymayı hedefliyor.

KİRALIKTAN DÖNENLER DE SATIŞ LİSTESİNDE

Geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren ve takıma geri dönen Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Jean Onana ve Elan Ricardo yeni sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş yönetimi, bu 5 futbolcuyu kiralık göndermek yerine bonservisleriyle birlikte elden çıkarmanın yollarını arıyor.

7 İSİM TAKIMDA KALACAK

Mevcut yabancılardan sadece 7 oyuncunun takımda tutulmasına karar verildi. Sözleşmesi devam eden Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Hyeongyu Oh yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı terletmeye devam edecek.

Cemre Yıldız
