Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, bir önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Mustafa GÜNAY (İzmir Güzelbahçe Belediye Bşk.) - Gözaltı

Nermin GÜNAY (Belediye Bşk. Eşi) - Gözaltı

Özdem Mustafa İNCE (Güzelbahçe Eski Belediye Bşk.) - Gözaltı

Özgür BAYRAKTAR (İmar ve Şehircilik Müdürü) - Gözaltı

Sezgin KUŞ (Zabıta Müdürü) - Gözaltı

Gizem GÖÇTÜ (Belediye Meclis Üyesi) - Yakalama kararı

Şamil GÖÇTÜ (MİRYA Grup Yetkilisi) - Yakalama kararı

Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren tanık ifadesine göre sahte fotoğraflarla bakanlık sisteminden onay alındığı öne sürüldü.

TANIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren tanık S.K., belediyedeki imar, ruhsat ve yapı kullanım izin süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Tanık S.K., 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli kişinin yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediye içerisindeki bazı isimler ve bağlantılı kişiler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini öne sürdü.

“İŞLERİN HIZLI ÇÖZÜLECEĞİ” GÜVENCESİ İDDİASI

Tanık ifadesine göre Şamil Göçtü isimli kişi, süreçte kendileriyle bağlantıya geçerek “işlerin hızlı ve kolay çözüleceği” yönünde güvence verdi. Bu güvence sonrası imar üst sınırının aşıldığını ve yapıların büyütüldüğünü öne süren S.K., süreç içerisinde “Yalı Balık” adına para transferi yapıldığını da savcılığa anlattı.

S.K., imara aykırı yapılaşmalar sonrası CİMER’e yapılan şikayet nedeniyle idari ve adli süreç başlatıldığını belirterek, belediye yönetimiyle görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. İddiaya göre belediye yetkilileri, “şikayet nedeniyle işlem yapmak zorunda olduklarını ancak yardımların sürmesi halinde minimum ceza uygulanacağını” ifade etti.

Güzelbahçe ilçesi belediye başkanı Mustafa Günay (sağda)

“MUAMELECİLER DOSYALARI TAŞIYORDU”

Tanığın ifadesinde belediyedeki ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin de dikkat çekici anlatımlar yer aldı. S.K., “muameleci” olarak adlandırılan aracılar üzerinden müteahhitlerden dosyaların toplandığını ve belediyedeki ilgili kişilere ulaştırıldığını öne sürdü.

İddiaya göre belediyeden ya da bağlantılı şirketlerden talep edilen paralar bu aracılar vasıtasıyla toplanarak ilgili kişilere teslim edildi. Dosyada Mirya İnşaat ve Günay Grup isimleri de geçti.

Tanık ayrıca belediye karşısında ofisleri bulunduğunu söylediği bazı kişilerin, belediye imar birimi ve siyasi isimlerle yakın ilişki içerisinde hareket ettiğini ileri sürdü.

“SAHTE FOTOĞRAFLARLA BAKANLIK ONAYI ALINDI”

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çeken iddialardan biri ise yapı ruhsat süreçlerinde “sahte fotoğraf” kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu.

Tanık S.K.’ye göre projeler önce mevzuata uygunmuş gibi gösterildi, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yüklenerek bakanlık onayı alındı. Belediyenin de bu onay numaraları üzerinden yapı kullanım izinlerini verdiği iddia edildi.

S.K., daha sonra yapıların yeniden sökülüp büyütüldüğünü ve böylece imara aykırı kullanım alanları oluşturulduğunu öne sürdü.

“RÜŞVET KARŞILIĞI LÜKS ARAÇ VERİLDİ” İDDİASI

Tanık ifadesinde bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili ciddi rüşvet iddiaları da yer aldı. S.K., “Bambu Bahçe Mobilyaları” isimli firmayla bağlantılı bir kişinin belediye başkanına Mercedes Maybach Vito tipi araç verdiğini ileri sürdü.

İddiaya göre bu aracın, imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiği öne sürüldü.

DOSYADA VELİ AĞBABA DETAYI

Soruşturma dosyasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı da geçti. Tanık S.K., Sinan Karahan’ın anlattığı “rüşvet ilişkileri” kapsamında Veli Ağbaba’nın doğrudan para aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını söyledi.

Ancak tanık, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba’nın birbirlerini desteklediklerini öne sürdü. İfadede, “Veli Ağbaba’nın buradan rüşvet aldığına dair somut ve gerçekçi bir bilgimiz yok” denildi.

BELEDİYE YÖNETİMİ VE ŞİRKETLER DOSYADA

Tanık ifadesinde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar Müdürü Özgür Bayraktar, belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü’nün isimleri de soruşturma kapsamında yer aldı.

Dosyada ayrıca Y. İnşaat, F. İnşaat, E. İnşaat ve G. Grup isimli şirketlerin adı geçti. Tanık S.K., bazı olaylara doğrudan şahit olduğunu, bazı bilgileri ise sektör içerisindeki duyum ve konuşmalardan öğrendiğini ifade etti.

Savcılığın soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com