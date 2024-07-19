İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yerleşim yerlerini tehdit eden yangının 2. gününde kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE SIÇRAMAK ÜZEREYDİ

Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

EKİPLER UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan; orman yangınlarında olay yerine ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren kara ekipleri de devam eden yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Yangının koordinasyon merkezinde ise ekiplerin mücadelesi anbean İHA desteği ve uydu görüntüleriyle yönlendirildi. Koordinasyon merkezindeki çalışmalar Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından yönetildi.

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