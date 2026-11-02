Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” şüphesiyle gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Borsa İstanbul’un genel müdürü, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
SORUŞTURMAYI TERÖRİZMİN FİNANSMANI BÜROSU YÜRÜTÜYOR
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin şüpheleri kapsıyor.
ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE RÜŞVET ŞÜPHESİ
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergun, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.