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İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi

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İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi Haber Videosunu İzle
İspanya'da La Palma adası karanlığa gömüldü! Acil durum ilan edildi
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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'da elektrik sisteminde meydana gelen büyük arıza nedeniyle adanın tamamı elektriksiz kaldı. 50 binden fazla abonenin etkilendiği kesintinin ardından yetkililer acil durum alarmı verdi. Şiddetli yağış ve fırtınanın da etkili olduğu adada elektriklerin yeniden verilmesi için çalışmalar başlatılırken, arızanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan La Palma, 2 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı.

Yerel saatle 06.42 sıralarında elektrik sisteminde meydana gelen genel arıza, adanın tamamında enerji akışının durmasına neden oldu.

Yetkililer, yaşanan durumu elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasını ifade eden "sıfır enerji" olarak tanımladı.

50 BİNDEN FAZLA ABONE ETKİLENDİ

Elektrik dağıtım şirketi Endesa'dan yapılan açıklamaya göre kesintiden 50 bin 508 abone etkilendi.

Adanın elektrik altyapısında yaşanan sorunun ardından enerji nakil hatları ve üretim tesislerinin yeniden devreye alınması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, kesintinin kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Kanarya Adaları Hükümeti Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, elektrik kesintisinin ardından yerel saatle 07.30 itibarıyla bölgesel sivil koruma acil durum planı PLATECA'yı devreye soktu.

Alınan kararla adanın tamamında alarm durumuna geçildi.

Yetkililer, acil durum planının kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak, elektrik kesintisinin etkilerini takip etmek ve temel hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkları değerlendirmek amacıyla uygulamaya alındığını bildirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Elektrik kesintisinin yaşandığı saatlerde La Palma'da şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtına etkili oldu.

Adanın doğu kesimlerinde bir saatte metrekareye 62 litre, 12 saatte ise 138 litre yağış kaydedildi.

Yetkililer, bölgede saat 02.00 itibarıyla yoğun yağış nedeniyle en yüksek seviyede uyarı verildiğini açıkladı.

Elektrik kesintisiyle fırtına arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, arızanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

ELEKTRİKLERİN YENİDEN VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Elektrik şebekesi işletmecisi Red Eléctrica, adada enerji arzının yeniden sağlanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, Los Guinchos elektrik üretim tesisinin yeniden sisteme bağlanmasını beklediklerini belirtirken, elektriklerin mümkün olan en kısa sürede kademeli olarak verilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin ise kesin bir saat paylaşılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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