Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim 2019'da sınır ötesi "Barış Pınarı Harekatı" başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.

"Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla, Barış Pınarı Harekatı'nı, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi sadece teröristlerin hedef alındığı bildirildi.

Ankara Garı önündeki terör saldırısı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te, terör örgütü DEAŞ'ın, sivilleri hedef aldığı ve iki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı aldı.

Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli operasyon başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattı.

Saldırılarda, Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürdü. İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), saldırılarının şiddetini her geçen gün artıran İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını açıkladı.

İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişiyi katletti.

Belli başlı öteki olaylar

6 Ekim

1605- Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.

1657- Osmanlı bilgini Katip Çelebi vefat etti.

1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1923- Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi, kent düşman işgalinden kurtuldu.

1923- Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde öldü.

1923- Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda galaksisini keşfetti.

1926- Türkiye'de ilk uçak fabrikası Kayseri'de açıldı.

1930- 1. Balkan Konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplandı.

1951- Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1964- Birinci Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

1969- Cumhuriyet gazetesinin sahibi, gazeteci Doğan Nadi, tedavi için gittiği Londra'da 56 yaşında hayatını kaybetti.

1971- 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1981- Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, askeri bir tören sırasında öldürüldü. Suikastı Müslüman Kardeşler örgütü üstlendi.

1986- TRT'nin ikinci televizyon kanalı "TRT2" yayın hayatına başladı.

1990- Tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu Üyesi, eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

1993- İş insanı Nejat Eczacıbaşı, ABD'de 80 yaşında vefat etti.

2007- Motorlu taşıt olmaksızın sadece kas gücüyle dünyayı dolaşan ilk insan olmak için 13 yıl önce yola çıkan İngiliz maceracı Jason Lewis, pedallı kayığıyla Greenwich'te bir iskeleye yanaşarak serüvenini tamamladı.

2011- Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs, 56 yaşında hayatını kaybetti. Jobs'un pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durmasından öldüğü açıklandı.

2017- ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

2021 - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahra Altı Afrika'sında çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa bir sıtma aşısını onayladı.

2022- Tayland'da çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi yaşamını yitirdi.

2024- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı (AA) serbest kameramanı Hasan Hamad hayatını kaybetti.

7 Ekim

1571- Osmanlı İmparatorluğu, İnebahtı Deniz Savaşı'nı kaybetti.

1849- Şair ve öykü yazarı Edgar Allan Poe, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

1936- Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı Tevfik Paşa, İstanbul'da vefat etti.

1960- Ordu Foto Film Merkezince hazırlanan "Düşükler Yassıada'da" filmi basına gösterildi.

1966- Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobiline "Anadol" adı verildi. "Anadol" marka otomobiller 19 Aralık'ta satışa sunuldu.

1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, 81 yaşında vefat etti.

1985- Filistinli eylemciler, Achille Lauro gemisini kaçırdı.

1987- TİP ve TKP birleşti, yeni kurulan TBKP'nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.

1993- ABD'li pop yıldızı Madonna, İstanbul İnönü Stadı'nda yaklaşık 50 bin kişiye konser verdi.

2004- Tiyatro sanatçısı İsmet Ay, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat etti.

2006- Muhalif Rus gazeteci Anna Politkovskaya, Moskova'da kurşunlanarak öldürüldü.

2007- Şırnak'ta, Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda biri astsubay, 13 asker şehit oldu.

2010- Tıp dünyasının ünlü cerrahlarından, 18 çeşit orijinal ya da modifiye ameliyat tekniği tasarlayarak, bu teknikleri uygulayan Prof. Dr. Tarık Minkari, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2012- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 13 ayaktan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

2013- Pakistan Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

2015- Türk bilim insanı Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü'nü aldı. Sancar, "hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardıkları için İsveçli Thomas Lindahl ve Amerikalı Paul Modrich ile ödülün sahibi oldu.

2016- ABD ordusunun, 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.

2016- Norveç Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü, ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verdi.

2023- Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonunu başlattı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattı, savaş durumu ilan etti.

2023- Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde art arda 6,3, 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 2 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

8 Ekim

415- 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi.

1908- Osmanlı İmparatorluğunda "Tatili Eşgal" yasası ile grevler ve sendikalar yasaklandı.

1912- Balkan Savaşı başladı.

1917- Sovyetler Birliği'nde, Lenin'in göreve getirdiği Aleksandra Kollantai, dünyanın ilk kadın bakanı oldu.

1925- Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladı.

1933- Bir grup ressamdan oluşan "D Grubu" sanatçıları ilk sergilerini açtı.

1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye, serbest güreşte sekiz sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu.

1958- Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi.

2010- Nobel Barış Ödülü, Çin'de cezaevinde tutulan muhalif politikacı Liu Şiaobo'nun oldu.

2013- İngiltere, iki yıl önce büyükelçiliğini kapattığı İran'a maslahatgüzar atamaya karar verdi.

2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler (İhvan) Derneğini, ülkedeki sivil toplum kuruluşu listesinden çıkardı.

2013- Demokratikleşme paketiyle alınan kararların bir kısmı, ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesiyle hayata geçti. Kamuda başörtüsü yasağı, ortaöğretimde "öğrenci andı" kalktı.

2015- Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Sırrı Elitaş, 71 yaşında hayata veda etti.

2016- ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

2017- ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı. Bunun üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

2017- Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan Castrol Ford Team Türkiye ekibi, takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamlayarak, Türkiye'ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

9 Ekim

1690- Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.

1855- Isaac Singer, dikiş makinesi motorunun patentini aldı.

1937- Nazilli Basma Fabrikası, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1944- Anıtkabir'in temeli Başbakan Şükrü Saracoğlu tarafından atıldı.

1944- İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, "Birleşmiş Milletler"in kurulacağını açıkladı.

1953- Amerikalı kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

1967- Arjantinli gerilla lideri, Küba Devrimi önderlerinden Ernesto Che Guevara 39 yaşında Bolivya'da öldürüldü.

1971- Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idama mahkum edildi.

1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961'den beri yürürlükteki Kurulun yapısı "danışma" ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.

1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı "devlet sanatçısı" ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu ünvanı reddetti.

1989- Yazar Yusuf Atılgan 68 yaşında hayatını kaybetti.

2004- Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "3. Türkiye Hava Oyunları"nda 433,5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2006- Kuzey Kore, tarihinde ilk kez nükleer denemede bulunduğunu dünyaya ilan etti.

2011- Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal, 87 yaşında vefat etti.

2013- Bangladeş'te muhalefet partisinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Abdul Alim, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2013- Türkiye'nin en genç ikinci profesörü ünvanını 27 yaşında alan Prof. Nurettin Uzunoğlu, 74 yaşında İstanbul'da vefat etti. Uzunoğlu, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim mealine imza atmıştı.

2015 - Norveç Nobel Komitesi Barış Ödülü'nü, 2011'deki Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'ta çoğulcu demokrasinin kurulmasına katkıda bulunan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verdi.

2015- Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın "şike" ve "örgüt" suçundan beraatine karar verdi.

2016- Şemdinli'de, Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker ve 8 vatandaş şehit oldu.

2016- Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilcisi ortak bildiri yayımladı. Bildiride, ülkenin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.

2017- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

2019- Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

2020- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti.

10 Ekim

680- Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin, Kerbela'da şehit edildi.

1865- John Hyatts, bilardo topunun patentini aldı.

1903- Kadın hakları mücadelesinin dünyadaki ilk öncülerinden Emmeline Pankhurst, İngiltere'de kadınların kurtuluşu mücadelesini yürütmek üzere "Toplumsal ve Siyasal Kadın Birliği"ni kurdu.

1911- Çin'de Sun Yat-San liderliğindeki devrimciler, Manchu hanedanını yıktı.

1977- Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

1985- Ünlü yönetmen Orson Welles, Los Angeles'ta 70 yaşında hayatını kaybetti.

1993- Andreas Papandreu, 74 yaşında Yunanistan Başbakanı seçildi.

1995- Türk sinemasında 115 filmde rol alan, babacan rollerin oyuncusu Kadir Savun, 69 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1995- Garry Kasparov, bir ay süren satranç turnuvasında rakibi Viswanathan Anand'ı yendi.

2004- ANKA Haber Ajansının Onursal Başkanı, gazeteci yazar Müşerref Hekimoğlu 83 yaşında vefat etti.

2007- Karadeniz ile Baltık Denizi'ni bağlayan petrol boru hattı anlaşması, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Polonya ve Litvanya'nın bakanları tarafından imzalandı.

2009- Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki sınır kapısının açılmasına dair protokol, iki ülkenin dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ve Eduard Nalbantyan tarafından İsviçre'nin Zürih kentinde imzalandı.

2013- Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Korona virüsü Mers-CoV nedeniyle 124 kişinin öldüğünü açıkladı.

2015 - Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapılacağı duyurulan "Emek, Barış Demokrasi Mitingi" için çeşitli illerden gelenlerin sabah saatlerinde Ankara Garı önünde toplanması sırasında, iki canlı bomba üç saniye arayla kendini patlattı. Terör örgüt DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonucunda 101 kişi kaybetti, 391 kişi yaralandı.

2016- Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için hükümetler arası anlaşma imzalandı.

2022- Bangladeş'te yapılan bir araştırmada, son 9 ayda 404 öğrencinin intihar ettiği ortaya konuldu.

2022- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

2024- İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan ve Nazilerin çaldığı düşünülen dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin "Bord de Mer" tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildi.

11 Ekim

1689- Rus Çarı Büyük Petro vefat etti.

1811- İlk buharlı feribot Juliana, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı.

1868- Thomas Edison ilk icadı elektrikli ses makinesi (fonograf) için patent aldı.

1881- David Houston, kameralar için rulo filmin patentini kaydettirdi.

1922- TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.

1924- TBMM yeni binasına taşındı, Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.

1926- Kıyafet Kanunu kabul edildi.

1929- Yavuz savaş gemisinin onarımı bitti. Gemi, Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

1939- Albert Einstein, ABD Başkanı Roosevelt'e, atom bombası konusuna dikkatini çekmek için yazdığı ünlü mektubunu kaleme aldı.

1948- BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ulusal Komisyonu kuruldu.

1963- Fransız şarkıcı Edith Piaf ve Fransız yazar ve ozan Jean Cocteau vefat etti.

1968- Apollo 7, ilk görevini, astronotlar Wally Schirra, Donn Fulton Eisele ve R. Walter Cunningham ile başarıyla gerçekleştirdi. Amerika'nın Florida eyaletinden fırlatılan Apollo 7, NASA'nın Apollo programındaki ikinci mürettebatlı uçuşu oldu.

1972- Milli Selamet Partisi (MSP) kuruldu.

1976- Çin'de, aralarında Mao Zedong'un eşi Çiang Çing'in de bulunduğu dört politbüro üyesi, darbe yapmayı planladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

1977- Fransız deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, ünlü teknesi Calypso ile İstanbul'a geldi.

1979- Gazeteci Abdi İpekçi cinayetinin zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın yargılanmasına başlandı.

1980- Yönetmen Ali Özgentürk'ün "Hazal" filmi, 29. Uluslararası Mannheim Film Festivali'nde üç ödül aldı.

1980- Uzay istasyonu Salyut 6'da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotlar dünyaya döndü.

1981- Erden Kıral'ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi, Avrupa Film Festivali'nde birinci oldu.

1984- Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonunun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.

1984- "Challenger" ile uzaya çıkan astronot Kathy Sullivan, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.

1987- 12 Eylül'de kapatılan Türkiye İşçi Partisinin son genel başkanı sosyolog Behice Boran, 77 yaşında vefat etti.

1999- "Yılanların Öcü", "Onuncu Köy" ve "Amerikan Sargısı'nın" yazarı Fakir Baykurt, Almanya'da hayatını kaybetti.

2005- Şair ve yazar Attila İlhan, yaşama veda etti.

2009- Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Halit Refiğ yaşamını yitirdi.

2011- Ukrayna'daki Turuncu Devrim'in simge ismi ve eski Başbakanı Yulya Timoşenko, ülkesini Rusya ile yaptığı gaz anlaşmasında zarara uğrattığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2013- Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Çayır Belediyesinde Türkçe, resmi dil olarak kabul edildi.

2016- Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dini, kültürel ve siyasi baskı uygulandığını savunduğu için "bölücülük" suçlamasıyla müebbet hapisle cezalandırılan Uygur Türkü ekonomist İlham Tohti'ye, İsviçre'de insan hakları ödülü verildi.

2018- Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini kabul etti.

2021- Alaattin Çakıcı'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

2021- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadı.

2021- Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezası kaldırıldı.

2022- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiliz sömürge döneminden kalma, sanayicilerin küçük sorunlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına yol açan 2 bin yasayı kaldırdığını açıkladı.

2022- ABD'nin Maryland eyaletinde, 23 yıl hapis yattıktan sonra delillerdeki şüphe nedeniyle hapis cezası bozularak Eylül 2022'de serbest bırakılan Müslüman mahkum Adnan Syed hakkındaki tüm suçlamalar kaldırıldı.

12 Ekim

1492- Cenovalı denizci Kristof Kolomb, karaya ayak bastı. Buraya "Aziz Kurtarıcı" anlamına gelen "San Salvador" adını verdi.

1579- Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, bir Boşnak tarafından sarayında öldürüldü.

1926- Lotus davasına ait Türk-Fransız karar anlaşmazlığı, Cenevre Uluslararası Mahkemesine götürüldü.

1956- "Otuz Beş Yaş" şiiriyle Türk şiirinin unutulmazları arasına giren şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, tedavi gördüğü Viyana'da 46 yaşında hayatını kaybetti.

1958- Başbakan Adnan Menderes, yurttaşlardan "Vatan Cephesi" kurmalarını istedi.

1964- James Bond'un yaratıcısı İngiliz yazar Ian Fleming yaşamını yitirdi.

1984- İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, 5 kişi öldü.

1987- Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 84 yaşında vefat etti.

1991- Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov ile diğer cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında, gizli servis KGB'nin lağvedilmesi kararı alındı.

2004- İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliğinin yöneticisi Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirilerek, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezaevine konuldu.

2006- Fransa Ulusal Meclisi, sözde Ermeni soykırımının inkarının suç sayılmasına ilişkin yasa teklifini kabul etti.

2008- Gazeteci, spiker, radyo televizyon alanındaki ilk devlet sanatçısı Nedret Selçuker, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

2011- 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Geç Gelen Altın Portakallar" ödül töreni yapıldı, 1980 askeri darbesi nedeniyle yapılamayan festivalin ödülleri dağıtıldı.

2015- Oyuncu, komedyen Levent Kırca, 67 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2017- Üniversiteye Giriş Sınavının adı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" olarak değiştirildi.

2017- ABD, UNESCO'dan, örgütün "İsrail karşıtı tutumunu" gerekçe göstererek çekilme kararı aldı.

2021- İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

2021- Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'ndaki derecesiyle Türk triatlon tarihinin en iyi zamanını elde etti.

2022- Nijerya'da başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalette hasara yol açan sel felaketinden, ülke genelinde 1 milyon 411 bin 51 kişinin etkilendiği belirtildi.