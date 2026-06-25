Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede

21 Mayıs Mayıs’ta verilen Mutlak Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu ve Özgür Özel ile arasında ipler koptu. Mahkeme sürecinden aylar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Meclis’te düzenlenen cenaze töreninde ilk yan yana geldiler ve ikilinin yüzlerindeki gerginlik kameralara yansıdı.

CENAZE TÖRENİNDE YAN YANA GELDİLER

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

İLK KEZ YAN YANA GELDİLER

Sür'ün öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Sür'ün ailesi ile yakınları taziyeleri kabul etti. Orhan Sür'ün cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreni son dönemde aralarında kriz olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i yan yana getirdi.

YAN YANA YÜRÜDÜLER

Törenin ardından Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel'in yan yana yürüdüğü anlara ait görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.