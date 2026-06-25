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Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor
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Oyuncu Halil Ergün, katıldığı bir YouTube programında Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yaptığı değerlendirmelerle tartışma yarattı. Kendisini "Cumhuriyetçi" olarak tanımlayan Ergün, Atatürkçülük kavramına yönelik eleştirilerde bulunurken, "Türkiye'de her haltı Atatürkçüler yiyor" sözleriyle gündem oldu.

Usta oyuncu Halil Ergün, katıldığı "Nil Gülsüm ile Maksat Muhabbet" programında Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kendisini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan Ergün'ün Atatürkçülükle ilgili ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Programda Cumhuriyet'in kuruluş sürecine vurgu yapan Ergün, "Cumhuriyetçiyim. Ben Mustafa Kemal ve arkadaşları diyenlerdenim. Cumhuriyeti kuran kadroları önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

ATATÜRKÇÜLÜK YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Sunucunun, neden özellikle "Atatürk" ifadesini kullanmayı tercih etmediğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Ergün, Atatürkçülük kavramının zaman zaman farklı amaçlarla kullanıldığını savundu.

Ergün, "Mustafa Kemal ve arkadaşları demeyi tercih ediyorum. Atatürkçülük kavramının arkasına sığınan çok farklı kesimler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin doğru anlaşılması gerektiğini söyleyen Ergün, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya çıktığı tarihsel koşullara dikkat çekerek, "Hepimiz, biz imparatorluk çocuklarıyız. Yani kolay, gökten zembille inmedi Mustafa Kemal" dedi.

"HER HALTI ATATÜRKÇÜLER YİYOR"

Programın en çok konuşulan bölümü ise Ergün'ün Atatürkçülük üzerinden yaptığı eleştiriler oldu. Sunucunun sorusunu yanıtlarken, "Herkes Atatürk, her halta Atatürkçülük yapanlar oluyor biliyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullanan Ergün, konuşmasının devamında, " Türkiye'de her haltı Atatürkçüler yiyor" dedi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan açıklamalar farklı tepkilere neden olurken, bazı kullanıcılar Ergün'ün sözlerine destek verdi, bazıları ise açıklamaları eleştirdi. Oyuncunun ifadeleri günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Elif Yeşil
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