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Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş

Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş Haber Videosunu İzle
Torreira ilk kez anlattı: Beni öldürmeyi planlıyormuş
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Yıldız futbolcu, kendisine saldıran kişinin bir yıldır kendisini öldürmeyi planladığını karakolda öğrendiğini söyledi.

  • Lucas Torreira, İstanbul'da bir otelde ailesiyle padel oynadıktan sonra fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
  • Saldırganın, Torreira'nın yakın bir kız arkadaşına takıntılı bir tacizci olduğu ve bir yıldır annesi hakkında kötü şeyler yazıp Torreira'yı öldürmeyi planladığı öğrenildi.
  • Torreira, saldırı sonrası hastanede hapisten yeni çıkan bir arkadaşı tarafından telefon flaşıyla muayene edildi ve biletlerini değiştirerek erken döndü.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda İstanbul'da yaşadığı darp olayıyla ilgili ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı saldırının perde arkasını anlatan Torreira, olayın sıradan bir saldırı olmadığını ifade etti.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRECEK SANDIM, YUMRUK ATTI"

30 yaşındaki futbolcu yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"En son Türkiye'de bir otelde ailemle padel oynadıktan sonra akşam duş alıp çıktım. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi, çektirdik. Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı."

"TAKINTILI BİR TACİZCİYMİŞ"

Saldırganın kim olduğunu daha sonra öğrendiğini belirten Torreira, şunları söyledi:

"Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış."

"BENİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ"

Uruguaylı yıldız, karakolda öğrendiği bilginin kendisini şoke ettiğini dile getirdi. "Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan ziyade mate takımımın kırılması canımı yaktı."

Torreira ayrıca, "Hastaneye rapora giderken hapisten yeni çıkan bir arkadaşım arayıp 'Ben özgürüm' dedi, otoparkta doktor telefon flaşıyla beni muayene etti. Bu olay yüzünden biletlerimi değiştirip erken döndüm ama bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, o istisnai bir durumdu." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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