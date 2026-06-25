Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın
ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi ve doların küresel ölçekte güçlenmesi, altın fiyatlarında Kasım ayından bu yana en sert düşüşün yaşanmasına neden oldu. Küresel piyasalarda ons altının 4.000 dolar sınırının altına sarkmasıyla birlikte, iç piyasada güne düşüşle başlayan gram altın 5.954,95 TL’ye, çeyrek altın ise 9.925 TL seviyesine kadar geriledi.
Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler, güvenli liman altını baskılamaya devam ediyor. Güçlenen dolar endeksinin etkisiyle kan kaybeden sarı metal, Kasım ayının ilk haftasından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. İşte 25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla iç ve dış piyasada güncel altın satış fiyatları...
FED KORKUSU VE GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR
Son dönemde küresel enflasyon ve istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım patikasına devam edebileceğine yönelik öngörüler, uluslararası piyasalarda Dolar Endeksi'ni yukarı taşırken ons altını zayıflattı. Değerli metallerdeki bu geri çekilme, yurt içinde de fiyatların son ayların en dip seviyesine inmesine yol açtı.
Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne düşüş eğilimiyle başlayan piyasalarda "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Günün ilk saatlerinde serbest piyasa ve kuyumcularda işlem gören güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:
- Ons Altın: 3.996,59 Dolar
- Gram Altın: 5.954,95 TL
- Çeyrek Altın: 9.925,00 TL
- Yarım Altın: 19.826,00 TL
- Tam Altın: 39.855,22 TL
- Cumhuriyet Altını: 39.532,00 TL
- Gremse Altın: 99.943,69 TL
GÖZLER GELECEK MESAJLARA ÇEVRİLDİ
Uzmanlar, ons altının 4.000 dolar psikolojik sınırının altına sarkması ve gram altının 5.954 TL seviyelerine gerilemesinde küresel faiz beklentilerinin başrol oynadığını belirterek, gözlerin merkez bankalarından gelecek yeni mesajlarda olacağını vurguluyor.