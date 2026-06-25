Varşova'da hafif uçak sokağa düştü: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş yapmaya çalışan hafif bir uçak, havaalanına ulaşamayarak caddeye düştü. Alev alev yanan uçaktaki 2 kişi hayatını kaybederken, olay sırasında sokakta bulunan 2 görgü tanığı da yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova’da feci bir uçak kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iniş yapmak üzere alçalan hafif bir uçak, teknik bir arıza veya henüz belirlenemeyen bir nedenle pisti ıskalayarak kentin işlek caddelerinden birine düştü. Kazada uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

PİST YERİNE CADDEYE ÇAKILDI

Olay, Varşova'nın Bemowo semtinde meydana geldi. Bölgedeki yerel Bemowo Havaalanı'na iniş yapmaya hazırlanan hafif uçak, havalimanı sınırlarına ulaşamayarak Powstanców Slaskich Caddesi'ndeki manevra alanına çakıldı. Çarpışmanın hemen ardından uçakta büyük bir patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

UÇAK KÜLE DÖNDÜ, GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, caddenin ortasında alev alev yanan uçağın enkazından yükselen simsiyah dumanların gökyüzünü kapladığı ve çevrede büyük bir panik yaşandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dev itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak yetkililer, jetin tamamen yanarak küle döndüğünü açıkladı.

SOKAKTAKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Devlet İtfaiye Servisi İl Merkezinden Lukasz Darmofalski, basına yaptığı açıklamada kazanın bilançosunu paylaştı. Darmofalski, uçağın düşüşü sırasında sokakta bulunan ve olaya tanıklık eden 2 sivilin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İtfaiye teşkilatından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hafif bir uçağın Powstanców Slaskich Caddesi'nde, havaalanı dışındaki bir alana düştüğü ihbarını aldık. Olay yerine hızla 5 itfaiye ekibi sevk edildi. Maalesef uçak içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti."

Polonya Sivil Havacılık Kazaları İnceleme Komisyonu, uçağın düşüş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı.