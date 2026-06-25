Haberler

"Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Aradaki fark öyle böyle değil

'Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki fark öyle böyle değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASAL Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasında 26 ilde katılımcılara herhangi bir isim verilmeden "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7 ile ilk sırada yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5 ile ikinci oldu.

  • ASAL Araştırma'nın açık uçlu anketinde Cumhurbaşkanı adayı olarak en çok istenen isim %35,7 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.
  • Mansur Yavaş %24,5 ile ikinci, Ekrem İmamoğlu %15,3 ile üçüncü sırada yer aldı.
  • Anket 6-14 Haziran 2026 tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle CATI yöntemiyle yapıldı ve %95 güven düzeyinde ±2,50 hata payına sahiptir.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında katılımcılara, herhangi bir isim verilmeden "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu olarak gerçekleştirilen ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7 ile ilk sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ İKİNCİ, EKREM İMAMOĞLU ÜÇÜNCÜ

Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 15,3 olarak ölçüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

DİĞER İSİMLERİN OY ORANLARI

Ankette yer alan diğer isimlerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %35,7
  • Mansur Yavaş: %24,5
  • Ekrem İmamoğlu: %15,3
  • Özgür Özel: %7,2
  • Selahattin Demirtaş: %4,4
  • Müsavat Dervişoğlu: %2,1
  • Yavuz Ağıralioğlu: %1,8
  • Fatih Erbakan: %1,5
  • Ümit Özdağ: %1,5
  • Kemal Kılıçdaroğlu: %1,2
  • Diğer: %2,0
  • Fikrim yok/Cevap yok: %2,8

AÇIK UÇLU SORU YÖNELTİLDİ

Araştırma notunda, katılımcılara herhangi bir aday ismi verilmediği, cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istediklerinin açık uçlu soru yöntemiyle sorulduğu belirtildi. Araştırma, 6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışmanın yüzde 95 güven düzeyine ve ±2,50 hata payına sahip olduğu açıklandı.

İşte anketin grafiği;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Büyük panik! Seyir halindeki aracın kaputunda bir anda belirdi
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi

Korkulan oldu! Tehlike büyüyor, 48 vilayette turuncu alarm verildi
3 yıldır kanıtlayamadı! Depremden sağ çıktı ama sistemde hala ölü

Ambulansla kaza yaptı! Ekipler aracın mirasçısını sorunca şaştı kaldı
Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Türkiye'deki banka el değiştiriyor! Onayı çıktı, işte yeni patronu
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi