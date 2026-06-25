AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti’nin hafta sonu Sapanca’da gerçekleştireceği 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısında bir ilk yaşanacak. Daha önceki kamplarda milletvekilleri, parti yönetimi ve kabine üyeleriyle ortak toplantılar yapılırken, bu sefer milletvekilleri Cumhurbaşkanı ile ayrı toplantı istedi. Kampın programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sadece milletvekillerinin katılacağı bir oturum konuldu. Cumartesi akşam gerçekleştirilecek “TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirme Oturumu”na sadece mevcut milletvekilleri katılacak.

Kampa, AK Parti milletvekilleri, parti yönetim organları MKYK ve MYK üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri ile kurucular kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

O OTURUMA SADECE VEKİLLER KATILACAK

Erdoğan’ın cumartesi sabah basına açık konuşmasıyla başlayacak kampta MYK üyelerinin katılımı ile “Parti Politikaları Oturumu” gerçekleştirilecek. Öğleden sonra da kabine üyeleriyle “Ortak Akıl Oturumu” yapılacak. Akşamında ise 28. Dönem milletvekillerinin katılacağı “TBMM Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirme Oturumu” düzenlenecek. Sadece mevcut milletvekillerinin katılacağı basına kapalı toplantıda vekillerin, hem ülke siyaseti hem seçim bölgeleri, hem de parti ve kabineye ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirmeleri bekleniyor.

PARTİ POLİTİKALARI TARTIŞILACAK

Cumartesi günü dört ayrı salonda gerçekleştirilecek “Parti Politikaları Oturumu”nda parti yöneticilerinin başkanlığında farklı salonlarda toplantılar olacak. Toplantıda parti politikalarıyla ilgili yapılan değerlendirme ve öneriler raporlanacak.

ORTAK AKIL OTURUMU YAPILACAK

Bir başka oturum başlığı da “Ortak Akıl Oturumu” olacak. Bu toplantılarda da bakanlıkların temel icraat alanları tüm yönleriyle ele alınacak. Farklı bakış açılarının bir araya getirilmesi amacıyla düzenlenen toplantılarda, katılımcılardan gelen talepler değerlendirilecek.

GÜVENLİK OTURUMU DÜZENLENECEK

Kampın önemli başlıklarından birini “güvenlik oturumu” oluşturacak. Ayrıca “kalkınma”, “ekonomi” ve “toplum” konuları da ayrı başlıklarla oturumlarda ele alınacak. Bu oturumlara ilgili bakanlar katılarak bilgilendirmelerde bulunup soruları yanıtlayacak.

ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA “DEĞERLENDİRME” TOPLANTISI

Pazar günkü program da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kabine üyelerinin katılımı ile yapılacak olan “Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu” ile başlayacak. Kamp, Erdoğan’ın öğleden sonra yapacağı kapanış konuşması ile sona erecek.